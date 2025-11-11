Huelva.- La subdelegada traslada al director del Festival de Cine de Huelva el "compromiso" del Gobierno con el certamen

HUELVA, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el director del Festival de Cine Iberoamericano, Manuel H. Martín, han mantenido un encuentro institucional donde la representante se ha interesado por los detalles de la organización de la edición del certamen, que este año alcanza su cincuenta y un aniversario y ha trasladado el "compromiso" del Gobierno que se materializa en una subvención de 84.000 euros.

La subdelegada ha resaltado que el Iberoamericano "constituye un emblemático acontecimiento cultural y económico trascendental y que conforma un sector estratégico, otorgando una proyección internacional a la provincia onubense, refuerza su vocación americanista e identitaria y representa un atractivo cultural y turístico de primer orden. Por eso, el Gobierno muestra su máximo compromiso con este certamen", ha indicado en una nota.

En 2025, el Festival en Huelva de Cine Iberoamericano se ha posicionado como el festival andaluz mejor valorado en la convocatoria, obteniendo una puntuación de 77,13 sobre cien. Este resultado lo sitúa a solo diez puntos del certamen más valorado a nivel nacional, compitiendo entre más de cien entidades solicitantes.

La subdelegada ha señalado que los festivales de Málaga, Sitges y San Sebastián, "reciben ayudas directas debido a su carácter especial, sin necesidad de participar en el programa de ayudas".

De esta manera, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) respalda el festival este año con 84.000 euros, una subvención que se enmarca en el programa de promoción e internacionalización del sector audiovisual que tiene como objetivo "mejorar la competitividad, competencia y resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual teniendo en cuenta aspectos estratégicos como la promoción, difusión y explotación de los contenidos audiovisuales".

Así, se determina el "impulso" y el "fomento" de la producción y exhibición de obras audiovisuales y el establecimiento, tanto de condiciones que favorezcan su creación y promoción, como de medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español, todo ello en valor de la identidad y la diversidad cultural, así como de la autonomía creativa".

Para ello, se realiza una baremación de diferentes aspectos de los festivales que concurren a las subvenciones y que incluyen la trayectoria, el impacto y el carácter internacional del festival, así como la solidez financiera, la inclusión de personas con discapacidad, las medidas de igualdad de género y su sostenibilidad ambiental. Esta puntuación final se aplica al presupuesto presentado para obtener la ayuda ministerial.

El objetivo de esta subvención directa es "contribuir al crecimiento del festival para que siga "consolidándose como un referente en el ámbito de los festivales de cine de carácter internacional", ha subrayado Rico.

El director también ha destacado las "diferentes facetas" de este 51 aniversario y como "la música tendrá un papel protagonista en la nueva sección Latidos, que ofrecerá proyecciones benéficas, sesiones gratuitas y actuaciones musicales como la de la bailaora María Canea o el concierto de Cristian de Moret". De este modo, se acerca el arte y la cultura a "nuevos públicos dentro y fuera de las salas de cine, complementado por la estupenda exposición Las hijas del jazz, de Omar Ayyashi".

La muestra es una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, siendo vía de apoyo a la cultura iberoamericana a través de la cooperación internacional y cuenta con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E) y la colaboración del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y el Ayuntamiento de Huelva, por lo que Martín ha agradecido a la Subdelegada esta "fundamental" cooperación del Ministerio.

Además, ha indicado que cuenta con un "variado programa" de cortometrajes. Una cinematografía de "excelencia" con "un pilar fundamental que es el Premio Colón de Oro al mejor Largometraje de la Sección Oficial, dotado con 20.000 euros y que, además, garantiza la visibilidad y el acceso del público a la obra", han subrayado.