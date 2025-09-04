Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025
HUELVA, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -
El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) ha echado a andar
este jueves 4 de septiembre con la presentación de la programación de
esta "ya más que consolidada y reconocida" convocatoria, que
"inundará de arte y cultura" diversos espacios de la provincia
durante los próximos tres meses y medio, periodo en el que tendrán
lugar más de 50 actividades de todo tipo de disciplinas artísticas.
Se trata de un programa "denso y sobre todo de muchísima calidad", ha
destacado el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana
(ACI), Jaime de Vicente, durante el acto de presentación, que ha
tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la
Fundación Caja Rural del Sur y ha contado con la presencia y apoyo de
todas las instituciones públicas onubenses, ha indicado la
organización en una nota.
El máximo responsable de la entidad promotora del OCIb también ha
resaltado que esta edición "está dedicada especialmente a Argentina",
motivo por el que a mediados del próximo mes de octubre, en el marco
de la actividad 'Los bosques de la poesía', se hará entrega del
Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana a los tres poetas
argentinos que fundaron ese movimiento que ya se ha extendido por
toda Iberoamérica.
El acto se completará con una plantación y recital poético que este
año tendrá lugar en Marismas del Odiel, ha proseguido De Vicente, que
ha calificado el Otoño Cultural Iberoamericano como "una de las
programaciones relacionadas con Iberoamérica más importantes del
mundo en estos momentos. Y lo hacemos desde aquí, desde Huelva", ha
agregado.
La presentación de la programación también ha contado con la
presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho
Molina, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, la
delegada de Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrara, la
subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el director de
la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, el presidente del
Puerto de Huelva, Alberto Santana, la directora de la Sede Santa
María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, y la
vicerrectora de Cultura de la Universidad de Huelva, Joaquina
Castillo.
Ponce ha dado la bienvenida a los presentes a la presentación de un
evento que empezó en 2008 promovido por la Fundación Caja Rural del
Sur y que después pasó a manos de la Asociación Cultural
Iberoamericana, pero siempre con la ayuda de esta fundación, como ha
resaltado su director, tras lo que los representantes del resto de
instituciones han reiterado su "compromiso y apoyo" al Otoño Cultural
Iberoamericano.
