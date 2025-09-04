Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

HUELVA, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) ha echado a andar

este jueves 4 de septiembre con la presentación de la programación de

esta "ya más que consolidada y reconocida" convocatoria, que

"inundará de arte y cultura" diversos espacios de la provincia

durante los próximos tres meses y medio, periodo en el que tendrán

lugar más de 50 actividades de todo tipo de disciplinas artísticas.

Se trata de un programa "denso y sobre todo de muchísima calidad", ha

destacado el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana

(ACI), Jaime de Vicente, durante el acto de presentación, que ha

tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la

Fundación Caja Rural del Sur y ha contado con la presencia y apoyo de

todas las instituciones públicas onubenses, ha indicado la

organización en una nota.

El máximo responsable de la entidad promotora del OCIb también ha

resaltado que esta edición "está dedicada especialmente a Argentina",

motivo por el que a mediados del próximo mes de octubre, en el marco

de la actividad 'Los bosques de la poesía', se hará entrega del

Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana a los tres poetas

argentinos que fundaron ese movimiento que ya se ha extendido por

toda Iberoamérica.

El acto se completará con una plantación y recital poético que este

año tendrá lugar en Marismas del Odiel, ha proseguido De Vicente, que

ha calificado el Otoño Cultural Iberoamericano como "una de las

programaciones relacionadas con Iberoamérica más importantes del

mundo en estos momentos. Y lo hacemos desde aquí, desde Huelva", ha

agregado.

La presentación de la programación también ha contado con la

presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho

Molina, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, la

delegada de Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrara, la

subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el director de

la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, el presidente del

Puerto de Huelva, Alberto Santana, la directora de la Sede Santa

María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, y la

vicerrectora de Cultura de la Universidad de Huelva, Joaquina

Castillo.

Ponce ha dado la bienvenida a los presentes a la presentación de un

evento que empezó en 2008 promovido por la Fundación Caja Rural del

Sur y que después pasó a manos de la Asociación Cultural

Iberoamericana, pero siempre con la ayuda de esta fundación, como ha

resaltado su director, tras lo que los representantes del resto de

instituciones han reiterado su "compromiso y apoyo" al Otoño Cultural

Iberoamericano.