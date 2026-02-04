Huerter llega a Detroit en acuerdo de cuatro jugadores y tres equipos, según fuentes de AP

Los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, se fortalecieron el martes al acordar adquirir a Kevin Huerter de los Bulls de Chicago como pieza central de un acuerdo de cuatro jugadores y tres equipos, según informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento del intercambio.

Los Pistons obtuvieron a Huerter y Dario Saric de los Bulls. Chicago consiguió a Mike Conley Jr. de Minnesota y a Jaden Ivey de los Pistons, dijeron las personas, que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio aún estaba pendiente de aprobación por parte de la liga.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Huerter está teniendo una de las temporadas más completas de su carrera y se uniría a un equipo de Detroit que busca una carrera larga en los playoffs del Este. Los Pistons no son destacados en triples —siendo el equipo 27 en intentos y el 28 en intentos por partido al entrar el martes— pero eso podría cambiar con la incorporación de Huerter a un grupo que cuenta con la constante amenaza de larga distancia Duncan Robinson, entre otros.

Ivey pasó partes de cuatro temporadas con los Pistons. Estaba lidiando con las secuelas de una cirugía de rodilla al comenzar la temporada y promediaba un mínimo de carrera de 8.2 puntos, obteniendo solo 16.8 minutos por partido, otro mínimo de carrera.

La salida de Conley de Minnesota vendría con un beneficio para los Timberwolves: su factura fiscal. Enfrentando una factura estimada de 24 millones al entrar el martes, el movimiento de Conley redujo el total anticipado a alrededor de cuatro millones y los colocó por debajo del primer umbral.

Eso podría abrir la puerta a otros movimientos para Minnesota, que ha sido mencionado como uno de los equipos en busca de la estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo.

Huerter está promediando casi 11 puntos esta temporada y se convertirá en agente libre este verano.

