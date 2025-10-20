Huesos para los equipos madrileños en la 3ª jornada de Champions

La Liga de Campeones regresa esta semana con huesos duros de roer para los dos equipos madrileños, Real Madrid y Atlético, contra Juventus y Arsenal, respectivamente, en una tercera fecha en la que los otros favoritos tienen, a priori, rivales asequibles.

El Real Madrid es uno de los seis equipos que suma pleno de seis puntos tras las dos primeras jornadas y el miércoles recibirá en el Santiago Bernabéu a una Juventus que empató sus dos primeros encuentros.

Además, los Bianconeri vienen de encajar una dolorosa derrota 2-0 en Serie A contra el Como de Cesc Fabregas, y llevan más de un mes sin ganar.

Por su parte el Atleti, que ha ido de menos a más esta temporada, visitará el martes al Arsenal, impresionante líder de la Premier League.

Los hombres entrenados por Mikel Arteta y semifinalistas de la pasada edición todavía no han encajado gol este año en Europa, luego de vencer por idéntico 2-0 al Athletic Club en San Mamés y al Olympiacos en el Emirates Stadium.

Arsenal en forma

Al norte de Londres, los rojiblancos tendrán la difícil tarea de sacar puntos contra un equipo que suma 9 victorias, cinco de ellas consecutivas, en 11 partidos disputados.

Éste no será el único duelo entre un equipo de la Premier y otro de LaLiga, ya que Villarreal recibirá a un Manchester City lanzado por el estado de forma de Erling Haaland, aunque se dejó un empate (2-2) en su visita a Mónaco.

El delantero noruego, autor de un doblete el sábado contra el Everton, suma ya 23 goles en 13 partidos esta temporada con su club y con su selección.

Otro duelo destacado será la visita al Bayer Leverkusen del vigente campeón París Saint-Germain, que ya va recuperando lesionados y tras Desiré Doué, que regresó el fin de semana contra el Estrasburgo (3-3), el Balón de Oro Ousmane Dembélé vuelve al grupo para viajar a Alemania.

El líder destacado de la Bundesliga, el Bayern Múnich, impulsado por Harry Kane, autor de 19 goles en 11 partidos esta temporada (y 104 en 107 encientros con el club bávaro), recibe al Brujas, mientras que el campeón de Italia, Nápoles, se desplazará a Eindhoven para enfrentarse el PSV.

Cuarta derrota seguida del Liverpool

El finalista de la pasada edición de la Champions, el Inter de Milán visitará Bélgica para enfrentarse al Union Saint-Gilloise del argentino Kevin Mac Allister y su hermano, Alexis, buscará la reacción con el Liverpool en Fráncfort.

La derrota el domingo en Anfield contra el Manchester United (1-2) supuso la cuarta derrota consecutiva de los Reds, que necesitan revertir rápidamente la situación si no quieren ver ya comprometida su clasificación directa para octavos, reservada a los ocho mejores equipos de la fase regular.

Otro equipo que por el momento desactivó la crisis fue el Barcelona, con una victoria in extremis frente al Girona (2-1), y que recibirá al Olympiacos antes del Clásico contra el Real Madrid del próximo fin se semana.

mcd-dam/pm