Hugh jackman revela atrevida iniciativa para conseguir su papel en 'the son'

Por Crispian Balmer

VENECIA, 7 sep (Reuters) - El actor australiano Hugh Jackman reveló el jueves que estaba tan ansioso por interpretar el papel de padre en una película llamada "The Son" que envió un correo electrónico al director-guionista Florian Zeller pidiéndole el papel.

Las estrellas como Jackman, que participó en la serie "X-Men", normalmente son bombardeadas con peticiones para aceptar nuevos papeles, pero dijo que sintió que tenía que tomar la iniciativa cuando leyó el guión de "The Son" de Zeller, que originalmente era una obra de teatro.

"Dije: 'No sé si estás bailando con alguien más. No soy el tipo de persona que se cuela en un baile, pero si no es así, me encantaría hacer el papel'", dijo Jackman a los periodistas antes del estreno mundial de la película en el Festival de Venecia.

"Cuando le√≠ "El Hijo" fue una sensaci√≥n como de fuego en mis entra√Īas. Fue una compulsi√≥n", a√Īadi√≥.

Zeller, un dramaturgo y novelista francés que asombró al mundo del cine con su primer largometraje en 2020, "The Father", dijo que estaba "conmovido" por la humildad de Jackman y organizó una primera llamada de Zoom con él durante el confinamiento por COVID.

"No pensaba tomar ninguna decisión y después de ocho minutos le ofrecí el papel", dijo.

La pel√≠cula muestra a unos padres divorciados, interpretados por Jackman y Laura Dern, que luchan desesperadamente por lidiar con el colapso mental de su hijo de 17 a√Īos, interpretado por el joven Zen McGrath.

"Todos los padres pueden identificarse con el hecho de estar aterrorizados sobre qué demonios hacer", dijo Jackman, que tiene dos hijos.

"Desde esta pel√≠cula he cambiado mi enfoque. Comparto m√°s mis vulnerabilidades con mis hijos de 17 y 22 a√Īos. Veo su alivio cuando lo hago", dijo.

Creyendo que están haciendo lo mejor para su hijo, la madre y el padre empeoran mucho las cosas para él, lo que pone de manifiesto la incapacidad de muchas familias para hacer frente al creciente flagelo de los problemas de salud mental.

Las investigaciones han demostrado cómo la emergencia del COVID ha acelerado un problema ya de por sí grave, ya que el prolongado encierro ha pesado mucho en la estabilidad mental de los adolescentes de todo el mundo.

Una encuesta reciente reveló que más de un tercio de los estudiantes de secundaria encuestados en Estados Unidos experimentaron estrés, ansiedad o depresión, y casi una quinta parte dijo haber considerado seriamente el suicidio durante la pandemia.

"Este problema de salud mental es una crisis en todo el mundo. Nadie es inmune a ella", dijo Jackman. "Es algo de lo que tenemos que hablar y unirnos", a√Īadi√≥.

"El hijo" es una de las 23 películas que compiten por el principal premio del León de Oro, que se entregará el 10 de septiembre.

(Reporte de Crispian Balmer; Editado en espa√Īol por Vicente Valdivia)