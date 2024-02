El nadador español Hugo González dejó claro que sus "expectativas no cambian" de cara al futuro, sobre todo con los Juegos Olímpicos de París de este verano, después de ganar dos medallas en los Mundiales de Doha, un oro en los 200 espalda y una plata en los 100, éxitos que quería mirar con "perspectiva" y que le dan "bastante confianza" sobre todo en el trabajo que está llevando a cabo.

"Mis expectativas no cambian, quizás la del resto sí, pero lo que importa para nadar rápido es lo que piense yo mismo, no lo que piense el resto. Hay algunas pruebas en las que han faltado bastantes de los mejores nadadores de pasadas temporadas, mi propio compañero Ryan Murphy no estaba aquí y seguro que también se hubiera subido al podio", señaló Hugo González a su llegada a Madrid.

Por ello, el balear pide mirarlo "todo con perspectiva". "Estoy muy contento de lograr mis primeras medallas mundiales, pero queremos más, queremos seguir bajando marcas", aseguró. Ahora, antes de volver a entrenar en "dos semanas", su análisis "más inmediato" será el de "apreciar" lo conseguido e "incluso analizar todas las carreras porque ninguna ha sido perfecta".

Sin embargo, no esconde que estos resultados en Doha le dan "bastante confianza", pero "más por el sentido de que la planificación, la programación y los entrenamientos están funcionando". "Y es lo que queremos hacer, llegar a París nadando las pruebas que nademos y lo más rápido que hemos nadado nunca", declaró el mallorquín.

Este hará "la misma" preparación para la cita olímpica que "hasta ahora", centrado en "analizar" lo que ha hecho "bien" e "intentar mantenerlo". "Que no sea algo que sólo ha pasado ahora en febrero, que todo lo que ha salido bien, que se repita en París y todo lo que es mejorable, que se sume. Y el objetivo es el mismo, nadar más rápido que hemos hecho ahora, buscando mejores marcas personales y eso ya nos llevará a donde nos lleve", reiteró.

Para Hugo González, lo ocurrido en el Mundial "ha sido un poco por sorpresa" porque no se esperaba "nadar tan rápido tan pronto en esta temporada". "Pero sí creía que podía hacer esta marca el año pasado cuando apostamos por un calendario distinto. Fue difícil nadar el 200 espalda después de seis 200 en dos días y medio ", indicó, puntualizando que buscaba "más calidad que cantidad de pruebas".

En este sentido, tras su oro en los 200 espalda y la plata en los 100, explicó que había entrenado también el 200 estilos, donde fue campeón de Europa en 2021, pero donde no se metió en la final. "Nos notábamos mejor para el 200 espalda y vimos que nadábamos rápido en los 100, la apuesta era 'sencilla'. Hemos clasificado para París en las dos pruebas y nadaremos el 100 de espalda y a partir de ahí decidiremos qué hacer", relató.

El balear tuvo una llegada "agradable" a Madrid, el día de su 25 cumpleaños. "Mi mejor regalo está en mi casa con mi familia, pero venimos contentos. Ahora el resto del equipo se ha ido al Campeonato de España y yo me tomo una semana de vacaciones para coger energías y seguir la temporada", comentó.

El campeón del mundo admitió que "todo ha sido bastante intenso", pero "nada" inesperado. "Lo que no esperásemos eran las medallas, pero la intensidad siempre es la misma. Es competición, tenemos que dar lo mejor en cada campeonato y a veces sale, a veces no, ahora ha salido y es el momento de disfrutarlo", subrayó.

"Este no es un deporte como fútbol o baloncesto, es natación, se mide el rendimiento en marcas y eso no cambia, da igual lo que consigas.

El objetivo principal está en los Juegos en París y es en lo que estamos pensando ahora", añadió González de cara a la cita más importante del verano y el aumento de las expectativas sobre su figura.

El español no ha tenido "tiempo de analizar nada" de lo sucedido por el ajetreo de las jornadas en la piscina. "Realmente no he tenido ni media hora para pensarlo. Ahora supongo que en casa sí que podré disfrutarlo un poco más y compartirlo con mi familia", puntualizó.

Hugo González también habló del relevo 4x100 estilos con el que fue quinto del mundo, aunque no llegó "fresco" tras sus pruebas individuales. "Es un relevo para el que no hemos tenido en mucho tiempo y aún así es mejorable de cara a los Juegos, con ganas de nadarlo en París", admitió.

"espero que ahora se confíe más en mí y en mis compañeros"

Su actuación llega casi tres años después de que en 2021, cuando ganó tres medallas en los Europeos y tuviese una de sus "mejores temporadas hasta el momento" y pese a ello se quedó fuera de un programa de becas del CSD y la RFEN. "Luego decidieron incluirme otra vez y ahora las cosas están saliendo bien. Lo que espero es que ahora se confíe más tanto en mí como en el resto de mis compañeros", demandó.

"Este programa fue ofrecido a bastantes deportistas, entre ellos finalistas olímpicos. Nico García es otro compañero que creo que con sus marcas estaría por ahí, cuarto o en el podio, y sería muy ilusionante compartir un podio dos españoles en la misma prueba, ojalá que se apueste más por los nadadores y por los programas a pesar de no estar en centros", agregó el balear.

Este ahora no se puede "quejar" porque sabe que por él se ha "apostado". "Teníamos que estar en los centros y cuando pregunté si nos permitían llevar nuestro propio programa nos dijeron que sí y luego nos dijeron que no porque no estábamos en un CAR. Creo que los centros tienen que estar ahí porque al final ayudan a mucha gente que tiene dificultades para encontrar piscinas, pero creo que hay que apostar por todo, por clubes y por programas que funcionen", opinó.

"Yo aprecio mucho las ayudas de cualquier lado, de mi propio club, de Madrid, de las becas. Todo eso se agradece muchísimo, pero cuando nos tiramos a los Juegos, representamos a todos, a España y entonces da igual de dónde sean", aseveró el doble medallista mundial.

En su primer año con dedicación completa en California, al español no le ha cambiado "mucho" su planificación. "Quizás la diferencia es que tengo más tiempo para recuperar. En los entrenamientos no tengo que preocuparme de si hay clases y competiciones de universidad y realmente sólo queda o el Europeo o el Campeonato de España, aún no estamos decidiendo qué hacer, y los Juegos", manifestó.

Finalmente, el campeón del mundo de los 200 espalda recordó también que él veía cuando era más pequeño a Mireia Belmonte y Aschwin Wildeboer y que sus actuaciones le motivaban. "Espero que yo levante la esperanza también sobre todo a los nadadores a veces más jóvenes, porque al final son el futuro y nosotros somos el presente, pero luego les tocará destacar a ellos y yo estaré viéndolos en la tele", resaltó.