Huijsen es baja con España por “fatiga muscular” y lo sustituye Laporte

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen dejó este miércoles la concentración de la selección española por "fatiga muscular" y, en su lugar, se incorporará Aymeric Laporte, del Athletic de Bilbao.

"Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia (el sábado) en Elche y Bulgaria (el martes) en Valladolid", señaló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

En la nota, la RFEF reveló que el central de 20 años había llegado con "síntomas de fatiga muscular" en la noche del lunes.

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid", prosiguió, "por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación".

La selección inició este parón internacional el lunes con las ausencias por lesión de Lamine Yamal y Rodri Hernández y el regreso de otros jugadores como Marcos Llorente, Álex Baena, Pablo Barrios y Samu Aghehowa.

La Roja es líder del grupo E de la fase de clasificación al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con seis puntos en dos partidos.

