Hulk busca revancha y las semifinales de la Sudamericana

Tras salir con aire de los 3600 metros sobre el nivel del mar de La Paz, el Atlético Mineiro enfrenta este miércoles en casa al Bolívar con las semifinales de la Copa Sudamericana como norte e Hulk, su gran estrella, en busca de revancha.

El empate 2-2 de la semana pasada en La Paz es muy valioso para el Galo del argentino Jorge Sampaoli que, sin embargo, dejó escapar oportunidades claras para llevarse un triunfo.

Llegó a estar arriba 2-0 al término de la primera mitad, pero la ventaja se esfumó en la segunda.

Y ya con el marcador igualado, en la agonía del encuentro, Hulk tuvo una gran ocasión de anotar cara a cara con el portero Carlos Lampe, pero su remate voló a las nubes.

La furia de Hulk

Nombrado entrenador del Atlético Mineiro a principios de mes, Sampaoli no ha podido por ahora sacar al equipo de Belo Horizonte del bache en el que entró con su antecesor, Cuca.

“Acá no hay receta mágica, acá hay trabajo que hacer”, dijo en rueda de prensa Sampaoli, el sábado, tras un revés 1-0 del Galo ante el Botafogo en la liga brasileña.

“Tenemos que mejorar mucho en el tema ofensivo, porque el equipo no está encontrando variantes para ganar”, analizó el exseleccionador de Chile y Argentina, en su segunda etapa con el club tras su paso entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

Y en ese mal momento, muchas miradas se dirigen hacia Hulk. Referencia del ataque del Galo, el delantero, de 39 años, lleva más de un mes sin marcar.

Artífice en 2021 del primer título de liga del Mineiro en medio siglo, Hulk lamentó su fallo del miércoles pasado en La Paz, donde empezó el partido como suplente.

“Tú intentas respirar y, cuando piensas que estás bien, que puedes hacer una jugada con más intensidad, el aire no te llega”, relató el ariete, quien además resaltó los efectos de la altura sobre la velocidad del balón.

“La bola es mucho más rápida”, explicó.

De todos modos, pasó la página, con ganas de reivindicarse en el encuentro (19:00 locales, 22:00 GMT) de este miércoles: “Estoy seguro de que en casa seremos más fuertes”.

- Legión argentina -

Sampaoli avisó que sus albinegros, finalistas de la Libertadores de 2024 bajo el mando de Gabriel Milito, van “con toda” su energía para “intentar cambiar” el mal momento.

Al frente tendrán a un adversario que el sábado, con una alineación alternativa, venció 3-2 a ABB para seguir los pasos de los punteros en la liga boliviana: Always Ready y The Strongest.

“Esperamos llegar de la mejor manera”, dijo el entrenador del equipo paceño, el argentino Flavio Robatto, que tendrá que mover su defensa para tratar de neutralizar a Hulk y compañía.

El central Ignacio Gariglio cumple suspensión en Belo Horizonte tras recibir una tarjeta roja en La Paz y el argentino naturalizado boliviano Santiago Echeverría es candidato a la titularidad.

En ataque puede haber variantes con los extremos argentinos Patricio “El Patito” Rodríguez y Damián Batallini.

El vencedor de la serie buscará el pase a la final ante Independiente del Valle u Once Caldas, que se impuso 2-0 en la ida en Quito.

Alineaciones probables:

Atlético Mineiro: Everson - Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana - Gustavo Scarpa, Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello - Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Bolívar: Carlos Lampe - Jesús Sagredo, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo - Leonel Justiniano, Robson Matheus - Damián Batallini, Antonio Melgar, Patricio Rodríguez - Martín Cauteruccio. DT: Flavio Robatto.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

