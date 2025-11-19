Hulk, el ídolo que sigue la estela de Ronaldinho hacia el trono del Mineiro

Cuando los hinchas del Atlético Mineiro piensan en cuáles son los tres máximos ídolos del club, todos coinciden: Hulk, Ronaldinho y Reinaldo. La pregunta que genera controversia es ¿En qué orden?

La discusión en uno de los clubes más tradicionales de Brasil podría resolverse el sábado cuando Givanildo Vieira de Souza, conocido como Hulk, dispute la final de la Copa Sudamericana en Asunción ante Lanús de Argentina.

De ganarla, el capitán de 39 años tendrá por fin un título continental con el club de Belo Horizonte y suficientes argumentos para ser considerado en solitario su máximo referente.

La competencia es con rivales de quilates, pues Ronaldinho le dio al Mineiro en 2013 su única Copa Libertadores luego de ser alabado en los estadios de Europa por sus acrobacias con el balón y Reinaldo es una leyenda que ostenta el récord de máximo goleador del Galo con 255 tantos.

Hulk es el mayor artillero del siglo XXI del Mineiro con 134 goles en 283 partidos y conquistó un Brasileirao en 2021, además de la Copa de Brasil y una Supercopa.

Aunque es el segundo torneo en importancia de la región, "si ganamos la Copa Sudamericana, creo que Hulk se coronará como el mayor ídolo de nuestra historia", dice a la AFP Vinícius França, un profesional en marketing deportivo de 25 años apasionado por Mineiro.

Para otros como Tiago França Louvera, un analista financiero de 28 años, ya es clara su superioridad: "Si Atlético gana la Copa Sudamericana, será solo un paso más, un pequeño detalle para convertirlo en el mayor ídolo de la historia, aunque para mí ya lo es, pero lo rematará con broche de oro".

Superatleta

En Belo Horizonte, el nombre Hulk no evoca al superhéroe de Marvel, sino al superatleta musculoso de más de 90 kilos que llegó en 2023 al Mineiro, tras sus pasos por el fútbol de Japón y clubes europeos como el Oporto y el Zenit de San Petersburgo.

En 2024, cuando los torcedores ya lo amaban, rozó lo más alto del Olimpo del Mineiro al disputar la final de la Libertadores.

Pero el entonces equipo del entrenador Gabriel Milito cayó 3-1 ante Botafogo pese a tener un hombre más en el campo desde el minuto dos debido a la expulsión de un rival.

"Pagamos un precio caro, una oportunidad única de ganar la Libertadores, infelizmente no fuimos capaces de aprovechar esa oportunidad", se lamentó Hulk en ese momento.

Meses después en el canal de Youtube Charla Podcast aseguró que había sido uno de los peores momentos de su carrera. Es algo que "no quiero vivir nunca más en mi vida", sostuvo.

Sobrenatural

En 2013, el Galo fue un equipo que dio de qué hablar en todo el continente. Una campaña llena de magia de Ronaldinho, bajo el mando del entrenador Cuca, culminó con la única Copa Libertadores de su historia.

Pero a pesar de ese título de ensueño, Ronaldinho no está identificado plenamente con los colores blanco y negro. Un año después de esa conquista se marchó al Querétaro de México y terminó su carrera en Fluminense, el cuarto equipo brasileño en el que militó además de Flamengo y Gremio.

Hulk en cambio solo ha vestido otra camiseta en Brasil, la del modesto Vitória, de Bahía, al inicio de su carrera.

"Ronaldinho tuvo su importancia, pero si tomamos el contexto en general, lo que Hulk ha estado haciendo todos estos años, desde que llegó al Atlético, es algo sobrenatural", opina el hincha Wenderson Diniz, de 26 años.

Las comparaciones con Reinaldo, por su parte, evocan años lejanos. Entre 1973 y 1985 marcó más goles que nadie en el Galo y se convirtió en ícono de resistencia frente a los clubes dominantes de esa época, de Sao Paulo y Rio de Jaineiro.

Además fue un referente social en la lucha contra la dictadura (1964-1985).

Pero los hinchas en la actualidad no le perdonan que haya defendido los colores del Cruzeiro, máximo rival del Galo, y confesó en el retiro que hubiese querido jugar en Flamengo.

"Eso disminuyó la idolatría por Reinaldo", sostiene el 'torcedor' Vinicius França. (De nuevo, debería ser Vinícius França)

En cambio, "Hulk es un jugador por encima de la media", fuera de lo común en nuestra historia.

"Hulk significa para mí grandeza", remata Tiago França Louvera.

