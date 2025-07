Hulk Hogan, que convirtió la lucha libre en un show multimillonario, muere a los 71 años

Por Rocky Swift

24 jul (Reuters) - Hulk Hogan, la estrella estadounidense del entretenimiento que convirtió la lucha libre profesional en un fenómeno global y apoyó activamente la campaña de Donald Trump a la presidencia, murió a los 71 años, informó el jueves World Wrestling Entertainment.

“La WWE se entristece al saber que el miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan ha fallecido. Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan ayudó a WWE a lograr el reconocimiento mundial en la década de 1980", dijo WWE en X.

No informó de la causa de la muerte.

Hogan, un gigante rubio y con bronceado caoba, se convirtió en el rostro de la lucha libre profesional en la década de 1980, ayudando a transformarla de un espectáculo sórdido en un entretenimiento familiar valorado en miles de millones de dólares.

Un momento clave de esa evolución se produjo en el gran espectáculo de WrestleMania III en 1987, cuando Hogan levantó a su compañero de lucha André el Gigante ante un Pontiac Silverdome en Michigan con las entradas agotadas antes de lanzarlo al suelo.

Hogan transformó su fama en la lucha libre en una carrera no tan exitosa en Hollywood. Participó en películas como "Rocky III" y "Santa with Muscles", pero siguió volviendo al ring mientras su cuerpo se lo permitió.

En 2024, apareció en la Convención Nacional Republicana para apoyar la candidatura presidencial de Trump, que en la década de 1980 había sido anfitrión de las WrestleManias encabezadas por Hulk.

Hogan dijo que tomó la decisión de apoyarlo tras ver su reacción combativa ante un intento de asesinato en campaña.

“¡Que corra la Trumpmanía, hermano!”, bramó Hogan a una multitud enfervorizada, arrancándose la camisa para mostrar una camiseta de Trump. “¡Que vuelva a reinar la Trumpmanía!”

CONVIRTIÉNDOSE EN "HULK"

Nacido como Terry Gene Bollea en Augusta, Georgia, el 11 de agosto de 1953, el futuro Hulk y su familia pronto se trasladaron a la zona de Tampa, Florida. Después del instituto, tocó el bajo en grupos de rock de la zona, pero se sintió atraído por la candente escena de la lucha libre en Florida en la década de 1970.

Muchos de los detalles de su carrera eran exageraciones del mundo del espectáculo, representativas de la difusa línea que separa la realidad de la ficción en la lucha libre.

Al parecer, su primer entrenador le rompió una pierna para disuadirle de entrar en el negocio, pero Hogan siguió luchando, entrenando con pesas y, según admitió más tarde, tomando esteroides.

El apodo de "Hulk" le venía de las comparaciones con el héroe de cómics, y acabaría pagando derechos de autor a Marvel Comics durante años.

"Hogan" fue una invención del promotor Vincent J. McMahon, propietario de la World Wrestling Federation (WWF), que quería representación irlandesa entre sus estrellas. Su aparición como Thunderlips en "Rocky III", donde empequeñeció al protagonista Sylvester Stallone, lanzó a Hogan a la fama. A su regreso a la WWF, ahora controlada por Vincent K., hijo de McMahon, derrotó al Iron Sheik en 1984 para hacerse con el campeonato mundial, un cinturón que mantendría durante cuatro años. Hogan se convirtió en un nombre muy conocido, apareciendo en la portada de la revista Sports Illustrated y actuando junto a estrellas de la cultura pop como Mr. T. CHOQUE CON "THE ROCK" Más tarde, se unió a la competencia World Championship Wrestling, cambiando sus características mallas amarillas por negras y adoptando el personaje del villano "Hollywood" Hogan, jefe de una banda de infractores conocida como el Nuevo Orden Mundial. Este truco revitalizó su carrera. Hogan regresó a la WWF, ahora conocida como WWE, y se enfrentó a Dwayne "The Rock" Johnson en WrestleMania en 2002. "Estoy en mejor forma que él", dijo Hogan a Reuters en aquel momento, a cinco meses de cumplir 50 años. "Me pondré al lado de The Rock y posaré con él si quiere". Al final, The Rock ganó el combate. Hogan fue incluido dos veces en el Salón de la Fama de la WWE, y se refería a sí mismo como el "Babe Ruth" de la lucha libre, en honor al famoso jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. Pero el apoyo de Hogan a Trump en 2024 no cayó bien entre todos los aficionados a la lucha libre. También se enfrentó a otras polémicas. La web Gawker fue cerrada tras publicar partes de un video sexual entre él y la mujer de un amigo y Hogan le demandó por motivos de privacidad, ganando una sentencia de US$140 millones. En 2015, fue suspendido por la WWE después de que otra cámara oculta reveló que Hogan había usado un insulto racial. Fue restituido en 2018. Se casó tres veces y tuvo dos hijos, que protagonizaron junto a él y su primera esposa Linda un reality show de 2005-2007, "Hogan Knows Best". (Información adicional de Bhargav Acharya y Ryan Patrick Jones en Toronto Editado en español por Javier Leira)