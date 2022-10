Humana amplía significativamente las ofertas del plan de salud Medicare Advantage en 2023 con un enfoque en mayor valor para los afiliados

LOUISVILLE, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--oct. 3, 2022--

Humana inc. (nyse: hum) publicó hoy datos de sus ofertas de medicare advantage y medicare prescription drug plan (plan de medicamentos recetados) para 2023, con un claro enfoque en beneficios y apoyo basados en lo que los afiliados dijeron que quieren y necesitan.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221001005005/es/

(Graphic: Business Wire)

Esta noticia llega después del compromiso que hizo la empresa a principios de este año para identificar $1000 millones en ahorros de costos para reinvertir en su programa Medicare Advantage y en los servicios de atención médica CenterWell.

Humana, clasificada núm. 1 entre los aseguradores médicos por su calidad de experiencia para los clientes en la encuesta Customer Experience Benchmark [referencia de satisfacción del cliente] de EE. UU. de 2022, exclusiva de Forrester, ofrece una amplia gama de planes flexibles y económicos para cumplir con las diversas necesidades de millones de personas que cumplen con los requisitos para obtener Medicare durante el período anual de elecciones entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.

“Cuando uno suma lo que Humana ofrece este año, es tan simple como esto: Nuestros afiliados opinaron y nosotros escuchamos”, manifestó George Renaudin, presidente de Medicare para Humana. “Realizamos extensas investigaciones para garantizar que nuestros cambios se alinean con lo que quiere y necesita el consumidor. Esta investigación dio como resultado inversiones enfocadas en lo que quiere el consumidor, por ejemplo, cobertura dental, que es sistemáticamente una prioridad núm. 1, en los beneficios complementarios para nuestros afiliados”.

El objetivo de Humana como los planes diseñados para 2023 fue garantizar la estabilidad o la mejora de los beneficios para los afiliados actuales de Humana. Humana también ampliará las ofertas de Medicare HMO (Organización para el Mantenimiento de la Salud) en 260 condados nuevos e introducirá Medicare LPPO (Organización de Proveedores Preferidos) en 260 condados nuevos, lo que marca una oportunidad importante para atender otros 4,6 millones de personas que cumplen los requisitos para Medicare en todo el país. Esto incluye planes para ampliar sus Planes para necesidades especiales con doble elegibilidad (Dual Eligible Special Needs Plans, D-SNP) para 184 condados nuevos. Por primera vez, los planes LPPO estarán disponibles en California, Rhode Island y Wyoming, y se agregarán D-SNP en Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming.

Medicare advantage (parte c)

Los planes Medicare Advantage combinan los beneficios originales de Medicare y pueden incluir otras opciones, tales como dental, vista, audición y medicamentos recetados. Medicare original incluye cobertura hospitalaria (Parte A, que es gratuita para las personas que cumplen con los requisitos de Medicare que pagaron impuestos sobre la nómina durante los últimos 10 años) y cobertura médica (Parte B, que tiene una prima y deducibles, y requiere copagos para muchos servicios). Medicare Advantage cubre las Partes A y B, además de otros beneficios y servicios para la salud y el bienestar, tales como atención dental, de la vista y de la audición de rutina en muchos planes y, a menudo, incluye cobertura de Medicare para medicamentos recetados (Parte D).

Muchos planes Medicare Advantage de Humana también incluyen copagos predecibles y no deducibles para muchos servicios, protección máxima de desembolso personal y ofertas innovadoras, tales como programas de aptitud física, cuentas de gastos flexibles y beneficios de transporte.

Actualizaciones de Medicare Advantage de Humana para 2023

Parte d de medicare (planes de medicamentos recetados)

Medicare original no cubre la mayoría de los medicamentos recetados, de modo que las personas que se inscriben en Medicare original deben registrase para un plan independiente de medicamentos recetados a través de una aseguradora privada, como Humana, para cubrir las medicaciones. Agregar un plan de medicamentos recetados (PDP) a Medicare original o a un plan complementario Medicare Supplement ofrece una capa de protección importante contra los altos costos de la atención médica. La actualización a los planes Humana PDP incluye:

Cobertura complementaria de medicare (medigap)

Una póliza complementaria Medicare Supplement Policy, ofrecida por Humana para las personas que prefieren Medicare original, puede ayudar a pagar algunos de los costos de la atención médica (“diferencias”) de Medicare original que las Partes A y B no pagan, tales como deducibles, copagos y coseguros. Después de que Medicare paga su parte del monto aprobado para los costos de atención médica cubierta, la Medicare Supplement Policy paga su parte de beneficios cubiertos. No hay redes de proveedores con los planes Medicare Supplement Insurance y se garantiza que las pólizas son renovables sin cambios para los beneficios por año.

Apoyo multicultural. Humana está invirtiendo en experiencias multiculturales para dar apoyo a las diversas normas culturales en toda la atención médica. Con proveedores en otros idiomas y buscadores de médicos en otros idiomas, agentes de ventas que tienen fluidez en múltiples idiomas, libros de inscripción y páginas web disponibles en español, coreano y chino, Humana se enfoca en conectarse con beneficiarios en el idioma en que mejor comprendan sus opciones para tomar una decisión informada sobre su atención médica.

Para obtener más información. Humana ofrece opciones de inscripción en persona, en línea y por teléfono. Todas las opciones de inscripción conectarán a los beneficiarios de Medicare con un agente de ventas con licencia. Visite www.Humana.com/Medicare o llame sin cargo al 1- 888-372-2614 (TTY: 711). Los agentes de venta con licencia están disponibles entre las 8 a. m. y las 8 p. m., hora local, los siete días de la semana.

Humana ha atendido a beneficiarios de Medicare durante casi 40 años, con casi 8,7 millones de afiliados de Medicare en todos los 50 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico, hasta el 30 de junio de 2022. Casi 5,1 millones de esos afiliados están inscritos en un plan Medicare Advantage.

Acerca de Humana

Humana Inc. tiene el compromiso de ayudar a nuestros millones de afiliados de atención médica y especializada para lograr los mejores resultados de su salud. Nuestra exitosa trayectoria en la prestación de la atención y la administración del plan de salud nos está ayudando a crear un nuevo tipo de atención integrada con la facultad de poder mejorar la salud y el bienestar, y de reducir los costos. Nuestros esfuerzos están conduciendo a una mejor calidad de vida para las personas con Medicare, las familias, los individuos, el personal de los servicios militares y las comunidades en general.

Para lograr eso, ayudamos a los médicos y a otros profesionales de la salud mientras trabajan para ofrecer la atención adecuada en el lugar adecuado para sus pacientes: nuestros afiliados. Nuestra variedad de capacidades clínicas, recursos y herramientas –tales como atención domiciliaria, salud del comportamiento, servicios de farmacia, análisis de datos y soluciones de bienestar– están combinados para brindar una experiencia simplificada con el objetivo de facilitar la navegación de la atención médica y de que sea más eficaz.

Hay más información sobre Humana a disposición de los inversores a través de la página de Relaciones con los inversores del sitio web de la empresa:humana.com, que incluye copias de:

Acerca de Medicare Advantage

Medicare Advantage ofrece ahorros financieros a los afiliados en la forma de menores costos de pagos de desembolso personal y primas reducidas. Los afiliados de Medicare Advantage informaron un gasto decasi $2000 menos en costos de desembolso personal, en comparación con los servicios con arancel de Medicare. Los planes de Medicare Advantage también tienen límites en los costos de desembolso personal. Estas protecciones financieras pueden ser esenciales para los estadounidenses mayores que tienen ingresos fijos.

A diferencia de un servicio con arancel de Medicare, los planes de Medicare Advantage ofrecen cobertura de medicamentos recetados asequible. Para los afiliados de Humana, el 100 por ciento de los ahorros se logra a través de los reembolsos del fabricante y descuentos de los programas de las farmacias que se reintegran a los afiliados a través de primas más bajas y mejoras de beneficios.

Los afiliados de los planes de Medicare Advantage tuvieron más de un30 por ciento menos en el nivel de visitas a la sala de urgencias y un 40 por ciento menos en el nivel de atención hospitalaria de internación, en comparación con los beneficiarios con servicio con arancel de Medicare. Además de mejorar la salud, estos resultados demuestran ahorros reales para las personas con Medicare y el sistema de salud. Los planes de Medicare Advantage reinvierten estos ahorros ampliando beneficios complementarios, apoyando a los proveedores y coordinando la atención.

Información adicional

Humana es unaorganización HMO y PPO de Medicare Advantage con un contrato con Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del contrato. Hay otros proveedores disponibles en la red de Humana.Los montos de las prestaciones no se pueden combinar con otras prestaciones de beneficios. Se pueden aplicar limitaciones y restricciones.

El plan Humana USAA Honor with Rx está disponible para cualquier persona que reúne los requisitos para Medicare y los veteranos deben tener en cuenta todas las opciones de su plan de salud.

El plan de Prescription Drug Plan (PDP) de Humana de la red de farmacias incluye costos menores limitados, farmacias de preferencia en áreas urbanas de CT, DE, IA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, ND, NH, NJ, NY, PA, RI, SD, WY; áreas suburbanas de CA, CT, DE, HI, IL, MA, MD, ME, MN, MT, ND, NH, NJ, NY, PA, PR, RI, VT, WV; y áreas rurales de AK, IA, MN, MT, ND, NE, SD, VT, WY. Hay una cantidad extremadamente limitada de farmacias de costo compartido de preferencia en las áreas urbanas en los siguientes estados: DE, MA, ME, MN, MS, ND, NY; áreas suburbanas de: MT y ND; y áreas rurales de: ND. Los menores costos publicados en los materiales de nuestro plan para estas farmacias pueden no estar disponibles en la farmacia que usted utiliza. Para obtener información actualizada sobre las farmacias de su red, que incluye si hay farmacias con menores costos de preferencia en su área, sírvase llamar a atención al cliente (Customer Care) al 1-800-281-6918 (TTY: 711) o consultar el directorio en línea de farmacias en Humana.com.

Humana recibió el puntaje más alto de CX Index™ entre los aseguradores médicos en la encuesta Customer Experience Benchmark [referencia de satisfacción del cliente] de EE. UU. de 2022, exclusiva de Forrester. La clasificación se basó en las respuestas de 12 985 personas de los EE. UU. que medía 17 marcas del sector. Los resultados de la encuesta exclusiva están basados en opiniones de los consumidores de sus experiencias con las marcas en la encuesta. Forrester Research no endosa ninguna empresa incluida en cualquier informe CX Index™ y no asesora a ninguna persona que elija los productos o servicios de cualquier empresa específica basada en las clasificaciones incluidas en dichos informes.

Y0040_gchlt5ten_m

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221001005005/es/

CONTACT: Kelli LeGaspi

Comunicaciones corporativas de Humana

502-519-5161

Klegaspi1@humana.com

Keyword: kentucky united states north america

Industry keyword: insurance seniors dental professional services hispanic managed care general health pharmaceutical consumer health

SOURCE: Humana Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 10/03/2022 12:38 pm/disc: 10/03/2022 12:38 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20221001005005/es