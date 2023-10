LOUISVILLE, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--oct. 1, 2023--

Humana inc. (nyse: hum), empresa líder en salud y bienestar, anunció hoy las opciones para los planes de medicare advant age y del medicare prescription drug plan para 2024, creadas a partir de una extensa investigación acerca de qué necesitan y quieren de un plan los consumidores elegibles para medicare.

Humana, ranked #1 among health insurers for customer experience by Forrester for the third year in a row, has announced its Medicare Advantage plan offerings for 2024. The plans, informed by extensive research regarding what Medicare-eligible consumers want and need, deliver high-quality, affordable coverage to meet the comprehensive health care needs of its members. (Graphic: Business Wire)

Los planes de Humana, que los beneficiarios pueden elegir durante el período de elección anual (Annual Election Period, AEP) de Medicare Advantage y el Prescription Drug Plan, del 15 de octubre al 7 de diciembre, ofrecen una cobertura asequible y de alta calidad para satisfacer las necesidades de atención médica integral de los miembros.

“Nuestros miembros están en el centro de todo lo que hacemos. Este año, nuevamente hemos dedicado mucho tiempo a conocer mejor a nuestros miembros y a comprender qué beneficios son más importantes para ellos”, dijo George Renaudin, Presidente Medicare y Medicaid en Humana. “Tenemos en cuenta la asequibilidad, la estabilidad y el valor para ampliar muchos de los beneficios más populares en cada plan que ofrecemos, independientemente de dónde viva el miembro”.

Más allá de los beneficios que ofrece, Humana mantiene su compromiso con la experiencia que cada miembro tiene con la empresa. Por tercer año consecutivo, Humana ha calificado en el primer puesto de aseguradoras de salud por su calidad en la experiencia al cliente encuesta Customer Experience Benchmark (referencia de satisfacción del cliente) de EE. UU. de 2023, exclusiva de Forrester.

Durante cinco años consecutivos, Humana ha tenido el porcentaje más alto de miembros con contratos de más de 4 estrellas de todos los planes de salud nacionales, según la calificación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS), otro testimonio de su compromiso de priorizar la salud y el bienestar de sus miembros.

Todos los plantes Medicare Advantage 2024 de Humana incluyen los beneficios que más valoran los clientes.

Humana ha creado planes para consumidores que prefieren la libertad y flexibilidad de la red.

Humana ofrece además planes independientes para medicamentos recetados.

El plan Original Medicare no cubre la mayoría de los medicamentos recetados, por lo que las personas que se inscriben en Original Medicare deben inscribirse en un Plan de medicamentos recetados de la Parte D independiente a través de una aseguradora privada, como Humana, para cubrir los medicamentos. Las actualizaciones de los planes de medicamentos recetados de Humana para 2024 incluyen:

Humana continúa expandiéndose por todo el país para ofrecer los planes Medicare Advantage a más beneficiarios.

Humana ofrece planes Medicare Advantage por primera vez en 39 nuevos condados de EE. UU. y amplía las opciones asequibles de planes de salud para los beneficiarios de Medicare. Los nuevos condados para el año del plan 2024 incluyen:

Por primera vez, Humana ha agregado opciones de LPPO en Washington, D.C. Maryland ahora tendrá planes de necesidades especiales con doble elegibilidad.

En total, Humana amplía sus opciones de Medicare HMO a 140 condados y los planes Medicare LPPO a 80 condados, lo que suma un total de 762 000 personas más elegibles para Medicare en todo el país. Esto incluye planes para expandir sus D-SNP a 116 condados y sus planes Humana USAA Honor a 84 nuevos condados.

Humana ofrece planes Medicare Advantage en 49 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico, con cobertura en el 94 % de los condados de EE. UU. Según proyecciones de Humana, más del 54 % de los miembros de Medicare tendrán acceso a un plan de prima mensual de $0 en 2024.

Humana presta servicios a los beneficiarios de Medicare desde hace décadas, con casi 8,7 millones de miembros de Medicare en los 50 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico, al 30 de junio de 2023. Casi 5,8 millones de esos miembros están inscritos en un plan Medicare Advantage.

Para obtener más información: Humana ofrece opciones de inscripción en forma presencial, en línea y por teléfono. Todas las opciones de inscripción conectarán a los beneficiarios de Medicare con un agente de ventas autorizado. Para obtener más información sobre las opciones de planes Medicare de Humana disponibles en su área, visite Humana.com/Medicare o llame gratis al 1-800-706-1368 (TTY: 711). Los agentes de ventas autorizados están disponibles de 8 a. m. a 8 p. m. hora local, los siete días de la semana.

Acerca de Humana

Humana inc. (nyse: hum) mantiene el compromiso de poner a la salud en primer lugar, tanto para los compañeros de equipo, como para nuestros clientes y nuestra empresa. a través de los servicios de seguro de humana y los servicios de atención médica centerwell, hacemos posible que millones de personas a las que servimos logren el mejor nivel de mejor salud al darles la atención y el servicio que necesitan, cuando los necesitan. estos esfuerzos llevan a a una mejor calidad de vida para las personas con medicare, medicaid, familias, individuos, personal del servicio militar y comunidades en general. conozca más sobre lo que ofrecemos enhumana.comy en centerwell.com.

Más información

Humana es una organización HMO y PPO de Medicare Advantage con un contrato con Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del contrato. Hay otros proveedores disponibles en la red de Humana. Los montos de las prestaciones no se pueden combinar con otras prestaciones de beneficios. Se pueden aplicar limitaciones y restricciones.

El plan Humana USAA Honor with Rx está disponible para cualquier persona que reúne los requisitos para Medicare y los veteranos deben tener en cuenta todas las opciones de su plan de salud. Humana Insurance Company paga regalías a USAA por el uso de su propiedad intelectual. USAA hace referencia a la “United Services Automobile Association” y sus afiliados. El uso del término “miembro de USAA ” o “membresía de USAA” se refiere a la membresía en los Servicios de membresía de USAA y no transmite ningún derecho legal o de propiedad en USAA. Se aplican restricciones y están sujetas a cambios. USAA y el logotipo de USAA son marcas comerciales registradas de United Services Automobile Association. Reservados todos los derechos. Sin respaldo del Departamento de Defensa ni de agencias gubernamentales

Los miembros que no reciben Ayuda Adicional no son elegibles. Los requisitos de Ayuda Adicional no aplican a los DSNP de Puerto Rico.

La red de farmacias de los planes de medicamentos recetados Humana Premier Rx Plan (PDP) y Humana Walmart Value Rx Plan (PDP) incluye costos menores limitados, farmacias de preferencia en áreas urbanas de AR, CT, DE, IA, IN, KY, MA, ME, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NJ, NY, OH, PR, RI, SD, TN, WI, WV; áreas suburbanas de CT, DE, MA, MI, MN, MT, ND, NJ, NY, OH, PA, PR, RI, WV; y áreas rurales de IA, MN, MT, ND, NE, SD, VT, WY. Hay una cantidad extremadamente limitada de farmacias de costo compartido de preferencia en las áreas urbanas en los siguientes estados: DE, ME, MI, MN, MS, ND, OH; áreas suburbanas de: MT y ND; y áreas rurales de: ND. Los menores costos publicados en los materiales de nuestro plan para estas farmacias pueden no estar disponibles en la farmacia que usted utiliza. Para obtener información actualizada sobre las farmacias de su red, que incluye si hay farmacias con menores costos de preferencia en su área, sírvase llamar a atención al cliente (Customer Care) al 1-800-281-6918 (TTY: 711) o consultar el directorio en línea de farmacias en Humana.com.

