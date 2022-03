Humanos arcaicos pudieron contribuir al fin del camello gigante

Se sabe que una especie de camello gigante de dos jorobas, Camelus Knoblochi, vivi贸 durante aproximadamente un cuarto de mill贸n de a帽os en Asia Central. Med铆a tres metros de altura y pesaba una tonelada.

Un nuevo estudio en Frontiers in Earth Science muestra que el 煤ltimo refugio de C. Knoblochi estuvo en Mongolia hasta hace aproximadamente 27.000 a帽os. En Mongolia, la 煤ltima de las especies coexisti贸 con humanos anat贸micamente modernos y quiz谩s con los extintos neandertales o denisovanos. Si bien la causa principal de la extinci贸n de C. knoblochi parece haber sido el cambio clim谩tico, la caza por parte de humanos arcaicos tambi茅n puede haber influido.

"Aqu铆 mostramos que el camello extinto, Camelus Knolochi, persisti贸 en Mongolia hasta que los cambios clim谩ticos y ambientales lo empujaron a la extinci贸n hace unos 27.000 a帽os", dijo el doctor John W Olsen, profesor em茅rito en la Escuela de Antropolog铆a de la Universidad de Arizona, Tucson.

Parad贸jicamente, hoy en d铆a, el suroeste de Mongolia alberga una de las dos 煤ltimas poblaciones salvajes del camello bactriano salvaje en peligro cr铆tico, C. ferus. Los nuevos resultados sugieren que C. knoblochi coexisti贸 con C. ferus durante el Pleistoceno tard铆o en Mongolia, por lo que la competencia entre especies puede haber sido una tercera causa de la extinci贸n de C. knoblochi. Con una altura de casi tres metros y un peso de m谩s de una tonelada, C. knoblochi habr铆a empeque帽ecido a C. ferus. Las relaciones taxon贸micas precisas entre estas dos especies, otro Camelus extinto y el antiguo Paracamelus a煤n no se han resuelto.

Olsen dijo: "Los restos f贸siles de C. Knolochi de la cueva Tsagaan Agui (en las monta帽as de Gobi Altai, en el suroeste de Mongolia), que tambi茅n contienen una secuencia rica y estratificada de material cultural paleol铆tico humano, sugieren que las personas arcaicas coexistieron e interactuaron all铆 con C. Knoblochi, y en otros lugares, al mismo tiempo, con el camello bactriano salvaje".

El nuevo estudio describe cinco huesos de la pierna y el pie de C. Knolochi encontrados en la cueva Tsagaan Agui en 2021, y uno de Tugrug Shireet en el desierto de Gobi del sur de Mongolia actual. Se encontraron en asociaci贸n con huesos de lobos, hienas de las cavernas, rinocerontes, caballos, burros salvajes, cabras montesas, ovejas salvajes y gacelas de Mongolia. Este conjunto indica que C. knoblochi vivi贸 en ambientes esteparios montanos y de tierras bajas, h谩bitats menos secos que los de sus parientes modernos.

Los autores concluyen que C. knoblochi finalmente se extingui贸 principalmente porque era menos tolerante a la desertificaci贸n que los camellos actuales, C. ferus, el camello bactriano dom茅stico C. bactrianus y el camello 谩rabe dom茅stico C. dromedarius.