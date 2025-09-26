Humberto se convierte en huracán sobre el Atlántico

MIAMI (AP) — El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó el viernes la formación del huracán Humberto en el océano Atlántico, que de momento no representa una amenaza para tierra firme.

Humberto se encuentra aproximadamente a 750 kilómetros (465 millas) al noreste de las islas de Sotavento del norte y avanza lentamente en dirección noroeste.

Se espera que se intensifique de forma considerable durante el fin de semana para convertirse en un huracán de gran intensidad.

