LA NACION

Humberto se convierte en un huracán de categoría 5, según el CNH de EE.UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fenómeno meteorológico en las costas Estados Unidos, México y Caribe
Humberto se convierte en un huracán de categoría 5, según el CNH de EE.UU.NASA/Matthew Dominick

27 sep (Reuters) - Humberto se fortaleció con rapidez hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 5 y se prevé que siga aumentando su potencia durante el fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El huracán se encuentra a unos 563,27 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento septentrionales, con vientos máximos sostenidos de 257,5 kms/h.

Es probable que Humberto siga siendo un poderoso huracán durante los próximos días, dijo el CNH, con sede en Miami, añadiendo que las marejadas generadas a su paso afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas a partir de la noche del sábado y hasta la próxima semana.

(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo
    1

    Matemáticos sub-35: los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo

  2. La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
    2

    La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda

  3. Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar
    3

    Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar

  4. Los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
    4

    Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes

Cargando banners ...