Humberto se convierte en un huracán de categoría 5, según el CNH de EE.UU.

27 sep (Reuters) - Humberto se fortaleció con rapidez hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 5 y se prevé que siga aumentando su potencia durante el fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El huracán se encuentra a unos 563,27 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento septentrionales, con vientos máximos sostenidos de 257,5 kms/h.

Es probable que Humberto siga siendo un poderoso huracán durante los próximos días, dijo el CNH, con sede en Miami, añadiendo que las marejadas generadas a su paso afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas a partir de la noche del sábado y hasta la próxima semana.

(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)