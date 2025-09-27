Humberto se convierte en un huracán de categoría 5, según el CNH de EE.UU.
- 1 minuto de lectura'
27 sep (Reuters) - Humberto se fortaleció con rapidez hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 5 y se prevé que siga aumentando su potencia durante el fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).
El huracán se encuentra a unos 563,27 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento septentrionales, con vientos máximos sostenidos de 257,5 kms/h.
Es probable que Humberto siga siendo un poderoso huracán durante los próximos días, dijo el CNH, con sede en Miami, añadiendo que las marejadas generadas a su paso afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas a partir de la noche del sábado y hasta la próxima semana.
(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
