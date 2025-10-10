Humilde a reivindicativo: los éxitos revelan a otro Luis de la Fuente

Luis de la Fuente tomó en diciembre de 2022 las riendas de la selección española con una actitud conciliadora y afable que pasó a ser, con los éxitos deportivos, más reivindicativa, revelando una nueva personalidad del técnico de la Roja, que el sábado ante Georgia busca acercarse al Mundial.

La crispación imperó durante la etapa precedente de Luis Enrique, que dejó el cargo tras la eliminación en octavos en el Mundial de Catar frente a Marruecos no sin antes llamar ignorantes a los periodistas.

Bajo este contexto de tensión, De la Fuente aterrizó en Las Rozas, sede de la federación española, con un perfil moderado que ya había mostrado desde que llegó a las categorías inferiores de la Roja en 2013.

Con los jóvenes, conquistó una Eurocopa sub-19 y otra sub-21, y también una plata olímpica, en Tokio 2020. Ya con la absoluta, y pese a las dudas iniciales sobre sus aptitudes para el puesto, al que llegó sin experiencia alguna en el fútbol profesional, ganó la Liga de Naciones de 2023.

Antes de ese primer éxito, pasó por dos momentos que casi le cuestan el puesto.

A finales de agosto de 2023, en la asamblea federativa en la que el entonces presidente Luis Rubiales se negó a dimitir pese al escándalo por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial unas semanas antes, el técnico riojano aplaudió esa alocución, por lo que recibió críticas.

El preparador de 64 años se justificó ante la prensa y acabó siendo amnistiado. Pero, en marzo de 2024, cosechó su primera derrota, ante Escocia (2-0) en el estadio Hampden Park de Glasgow.

De nuevo contra las cuerdas, esta vez por cuestiones deportivas, se salvó con goleadas a Georgia y Chipre, antes de iniciar el camino hacia la victoria en la Eurocopa de Alemania, torneo que lo encumbró.

Cambio de comportamiento

Desde entonces, su comportamiento parece haber cambiado. En la ventana de octubre de 2024, sacó pecho mientras negociaba su nuevo contrato con la federación, que terminó por firmar hasta 2028. Quería un salario a la altura de un seleccionador campeón de Europa.

Tras clasificar a La Roja a los cuartos de final de la Nations League al ganar a Serbia (3-0) en Córdoba, se mostró orgulloso de sus éxitos.

"No estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado", afirmó De la Fuente tras ser preguntado si se sentía crecido.

Instantes después, arremetió sin nombrarle contra el actual entrenador del PSG: "Otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero ahí la dejo".

Rifirrafe con un periodista

Ya renovado hasta 2028 desde finales del año pasado, el tono empleado con la prensa no se ha suavizado.

Tras ser criticado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick, quien lo acusó de no cuidar a sus jugadores tras la lesión de Lamine Yamal en el parón de septiembre, De la Fuente tuvo un rifirrafe con un periodista que le criticó el haber hecho jugar al delantero azulgrana pese a un alto riesgo de lesión.

“¿Tú has jugado al fútbol? ¿No? Pues por eso, entonces no entiendo esa pregunta. El riesgo en el fútbol, en el deporte, existe siempre”, contestó el seleccionador visiblemente molesto.

La tensión llegó a tal punto que el jefe de prensa tuvo que intervenir para mediar. De la Fuente cerró el asunto con una ironía: “Cuando termine la carrera de Medicina, le atenderé”.

A finales de septiembre, en un homenaje en Haro, su pueblo natal, respondió con menosprecio a las preguntas sobre las críticas del técnico azulgrana: “Hoy, en mi tierra, en este momento no me acuerdo de lo que ha dicho Flick, ni me interesa”.

Este viernes, no obstante, negó conflicto alguno con el Barcelona. “No hay conflicto ni con Flick ni con el Barça, no hay ningún problema”, declaró en la rueda de prensa previa al tercer partido clasificatorio para el Mundial de 2026 ante Georgia.

En la polémica por Lamine Yamal “me siento totalmente apoyado (por la federación), tengo contrato hasta 2028. Quiero seguir hasta 2030, me siento muy arropado”, zanjó el técnico riojano.

rsc/mcd