Humza yousaf podría dimitir como ministro principal de escocia

Por Alistair Smout

29 abr (Reuters) - Se espera que el ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, presente su dimisión el lunes, según informan los medios de comunicación británicos, después de que la posibilidad de que ganara una moción de confianza esta semana pareciera reducirse durante el fin de semana pasado.

La crisis de su Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) abre la puerta a que el Partido Laborista, en la oposición, recupere terreno en su antiguo corazón escocés antes de unas elecciones nacionales, lo que reforzaría sus posibilidades de arrebatar el poder en todo el país al Partido Conservador del primer ministro, Rishi Sunak.

Yousaf hará una declaración a las 1100 GMT del lunes, según informó su partido.

Su liderazgo se vio sumido en el caos la semana pasada, cuando puso fin de forma abrupta a un acuerdo de reparto de poder entre su partido, el independentista SNP, y el Partido Verde, a causa de una disputa sobre los objetivos en materia de cambio climático y el descontento de algunos miembros de su propio partido con el enfoque del Gobierno sobre los derechos las personas trans.

Yousaf esperaba encabezar un gobierno en minoría, pero los partidos de la oposición no tardaron en indicar que no le apoyarían: dos partidos propusieron mociones de censura contra Yousaf y el gobierno escocés y los Verdes indicaron que no le respaldarían.

Las fortunas del SNP se han tambaleado por un escándalo de financiación y la dimisión el año pasado de la líder del partido, Nicola Sturgeon, mientras que ha habido luchas internas sobre lo progresista que debe ser su discurso en su intento de atraer de nuevo a los votantes.

La crisis de Yousaf, a poco más de un año de asumir el cargo, ilustra algunos de los retos que ha heredado al hacerse cargo del SNP, que está perdiendo apoyo popular tras 17 años al frente del gobierno escocés.

A principios de este mes, la empresa de sondeos YouGov afirmó que el Partido Laborista había superado al SNP en intención de voto para unas elecciones en Westminster, por primera vez en una década.

Si Yousaf dimite, el Parlamento escocés tendrá 28 días para elegir un nuevo ministro principal antes de que se fuercen las elecciones.

El exlíder del SNP, John Swinney, ha recibido propuestas de altos cargos del partido para convertirse en ministro principal interino, según el diario Times, que añade que se muestra reacio a dar el paso.

Preguntado sobre si le gustaría sustituir a Yousaf, Swinney dijo que esperaría a ver qué se decía.

Yousaf sucedió a Sturgeon como ministra principal en marzo de 2023.

Se ha visto envuelta en un escándalo de financiación del partido junto a su marido, acusado este mes de malversación de fondos. Ambos niegan haber actuado mal. (Información de Andy Bruce, Alistair Smout y Devika Nair; editado por Elizabeth Piper, Bernadette Baum y Alison Williams; editado en español por Javi West Larrañaga)