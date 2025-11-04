Hundida en la Serie A, la Fiorentina cesa a su entrenador Stefano Pioli
La Fiorentina, colista de la Serie A con solo 4 puntos en 10 jornadas, anunció este martes en un comunicado el cese de su entrenador Stefano Pioli, que ocupaba el banquillo Viola desde julio pasado.
Daniele Galloppa dirigirá "provisionalmente" al equipo toscano, que no ha logrado aún ganar en el campeonato italiano esta temporada.
Los cuatro empates y seis derrotas en la Serie A es el peor arranque liguero de la Fiorentina en sus 99 años de historia.
Pioli es el tercer entrenador del fútbol italiano destituido esta temporada, tras los casos de Igor Tudor (Juventus) y Patrick Vieira (Génova), todos despedidos en los últimos nueve días.
