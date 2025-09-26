Húngara MOL reanudará las exportaciones de crudo desde el Kurdistán iraquí

26 sep (Reuters) - La refinería húngara MOL Group dijo el viernes que firmó acuerdos para reanudar las exportaciones internacionales de crudo desde la región iraquí del Kurdistán, lo que supone un paso clave para restablecer las operaciones interrumpidas desde la primavera boreal de 2023.

En los acuerdos participan empresas internacionales de exploración y producción, el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y el Gobierno Federal de Irak.

MOL espera que el oleoducto que conecta la región con el puerto turco de Ceyhan se reabra en los próximos días.

"Somos optimistas sobre la reapertura del oleoducto y el impacto positivo que tendrá en nuestras operaciones", dijo MOL en un comunicado.

El cierre del oleoducto a principios de año interrumpió las exportaciones de crudo de la región, lo que afectó a los ingresos de las empresas petroleras que operan en el Kurdistán.

MOL tiene una participación del 20% en el yacimiento petrolífero de Shaikan, en el Kurdistán iraquí. (Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk y Alan Charlish; editado en español por Carlos Serrano)