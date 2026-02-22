Hungría anuncia que bloqueará un nuevo paquete europeo de sanciones contra Rusia

El ministro húngaro de Relaciones Exteriores anunció el domingo que bloqueará la adopción prevista del vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, debido a la interrupción de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Los 27 Estados miembros aún deben dar su aprobación para que estas nuevas sanciones entren en vigor.

"Mañana [lunes] está previsto que el Consejo de ministros de Exteriores adopte el vigésimo paquete de sanciones. Bloquearemos esa decisión", declaró Péter Szijjártó en Facebook.

"Mientras los ucranianos no permitan los suministros de petróleo a Hungría, no autorizaremos decisiones importantes para ellos", añadió.

Según Ucrania, el oleoducto Druzhba —que atraviesa su territorio para llevar crudo ruso a Eslovaquia y Hungría— resultó dañado el 27 de enero por ataques rusos en Brody.

Hungría considera que es responsabilidad de Ucrania garantizar la seguridad y el funcionamiento de la parte del oleoducto que transita en su territorio.

A comienzos de febrero, la Unión Europea propuso nuevas sanciones contra Rusia dirigidas al sector bancario y energético. Este sería el vigésimo paquete desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

También se plantean nuevas prohibiciones de exportación e importación hacia Rusia.