Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Rusia por disputa sobre gasoducto de Ucrania

BUDAPEST, 22 feb (Reuters) - Hungría bloqueará el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores, en la última medida destinada a presionar a Ucrania para que reanude el flujo de petróleo ruso a través de un oleoducto que abastece a las refinerías húngaras

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se han interrumpido desde el 27 de enero, cuando Kiev dijo que un ataque con drones rusos había dañado las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania. Eslovaquia y Hungría dicen que Ucrania es la responsable de la prolongada interrupción

La UE está preparando actualmente su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Aunque las negociaciones siguen en curso, muchos países miembros desearían acordar el paquete a tiempo para el martes, cuando se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia

"En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, en la plataforma X

"Hasta que Ucrania reanude el tránsito de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se aprueben decisiones importantes para Kiev", afirmó Szijjártó en la publicación

SE AGRAVA DE LA DISPUTA

La cuestión ha provocado una de las disputas más acaloradas hasta la fecha entre Ucrania y sus vecinos Hungría y Eslovaquia. Ambos países son miembros de la UE y de la OTAN, pero sus líderes se han opuesto al consenso mayoritariamente proucraniano en Europa para cultivar relaciones cordiales con Moscú

El viernes, Szijjártó afirmó que Hungría bloquearía un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (US$106.000 millones) destinado a Ucrania para financiar su defensa contra Rusia hasta que se reanudaran los envíos por Druzhba. La UE necesita modificar su ley presupuestaria para desbloquear el préstamo, una medida que requiere el respaldo unánime

Hungría y Eslovaquia también han amenazado con cortar el suministro eléctrico a Ucrania por este motivo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el sábado lo que calificó de "ultimátums y chantajes" por parte de los Gobiernos húngaro y eslovaco. (Reporte de Gergely Szakacs; reportaje adicional de Andrew Gray y Lili Bayer; edición de Helen Popper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)