Hungría bloqueará préstamo clave de la UE a Ucrania hasta que se reanuden envíos de petróleo ruso

BUDAPEST, Hungría (AP) — Hungría bloqueará un préstamo planificado de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de la Unión Europea (UE) a Ucrania hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, afirmó el ministro húngaro de Relaciones Exteriores.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se suspendieron desde el 27 de enero, luego que las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque con drones ruso dañó el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania —sin aportar pruebas— de retrasar deliberadamente los suministros.

En un video publicado en redes sociales la noche del viernes, el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó acusó a Ucrania de “chantajear” a Hungría al no reiniciar los envíos de petróleo. Señaló que su gobierno bloqueará un enorme préstamo sin intereses que la UE aprobó en diciembre para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

“No cederemos ante este chantaje. No apoyamos la guerra de Ucrania, no la pagaremos”, sostuvo Szijjártó. “Mientras Ucrania bloquee la reanudación de los suministros de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará decisiones de la Unión Europea que son importantes y favorables para Ucrania”.

La decisión de Hungría de bloquear la financiación clave para Ucrania se produjo dos días después que suspendiera los envíos de diésel a su vecino asediado hasta que se reanudaran los flujos de petróleo a través del Druzhba, y a pocos días del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú lanzó su guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría —miembro de la Unión Europea y de la OTAN— ha mantenido e incluso incrementado su suministro de petróleo y gas rusos.

El primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, ha sostenido durante mucho tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que cambiar a energía procedente de otros lugares provocará un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan.

Considerado ampliamente como el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, Orbán se ha opuesto con firmeza a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión, y ha arremetido contra los intentos de recortar los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra. El gobierno húngaro ha amenazado frecuentemente con vetar los esfuerzos de la UE para ayudar a Ucrania.

No todos los 27 países de la Unión Europea acordaron participar en el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros para Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa se opusieron al plan, pero se alcanzó un acuerdo por el cual no bloquearon el préstamo y se les prometió protección frente a cualquier repercusión financiera.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.