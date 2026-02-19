Hungría considera detener las exportaciones de electricidad y gas a Ucrania

*

Por Krisztina Than

BUDAPEST, 19 feb (Reuters) -

Hungría está considerando cortar las exportaciones de electricidad y gas a Ucrania a menos que Kiev reanude los envíos de petróleo ‌ruso al país a través ‌del ⁠oleoducto Druzhba, según informó el jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orbán en una rueda de prensa celebrada el jueves.

Hungría y Eslovaquia, que cuentan con las únicas refinerías que quedan en la ​Unión Europea ⁠que utilizan ⁠petróleo ruso a través de Druzhba, han estado tratando de garantizar el suministro desde que se interrumpieron los flujos ​el 27 de enero, tras lo que Ucrania calificó como un ataque con drones rusos que dañó la ‌infraestructura del oleoducto.

Las refinerías tienen previsto empezar a utilizar las reservas estatales ​de petróleo, y el Gobierno eslovaco aprobó ​el miércoles un préstamo de 250.000 toneladas.

El jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyas, dijo que el Gobierno húngaro también había liberado reservas estratégicas de petróleo tras una solicitud de la refinería MOL .

VUELAN LAS ACUSACIONES

Hungría y Eslovaquia han acusado a Ucrania de retrasar el reinicio de los flujos por motivos políticos, y el miércoles anunciaron la suspensión de las exportaciones de diésel ​a Ucrania.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha opuesto abiertamente a la candidatura de Ucrania para entrar en la Unión Europea, y tanto Hungría como Eslovaquia han ⁠mantenido buenas relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante los casi cuatro años de guerra en Ucrania.

"También estamos considerando la opción de detener ‌los envíos de electricidad y gas a Ucrania", dijo Gulyas, y añadió que Budapest estaba coordinando sus pasos con Eslovaquia, a menos que Ucrania reanude el suministro de crudo a través de Druzhba.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, también planteó el miércoles la posibilidad de detener los suministros eléctricos de emergencia a Ucrania.

"Habrá más contramedidas si el Gobierno ucraniano no cambia su decisión y sigue bloqueando el oleoducto Druzhba con argumentos falsos", dijo Gulyas.

Reuters ha solicitado comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores de ‌Ucrania y a la empresa estatal de petróleo y gas.

Hungría y Eslovaquia han representado el 68% de la electricidad importada por ⁠Ucrania este mes, según la consultora ExPro, con sede en Kiev. Hungría también representa alrededor de un tercio ‌de las importaciones actuales de gas de Ucrania, según el operador de tránsito de gas ⁠del país.

Gulyas repitió la acusación de que Ucrania estaba tratando de interferir en ⁠las elecciones de Hungría del 12 de abril, lo que Kiev ha negado.

Orbán lleva 16 años en el poder, pero actualmente va por detrás en las encuestas previas a las elecciones.

Hungría también anunció el miércoles que, junto con Eslovaquia, había solicitado a la Comisión Europea que aplicara una exención que les permita comprar petróleo ruso transportado por mar, a ‌pesar de las sanciones de la UE que prohíben ​a los Estados miembros importarlo.

Esto se haría a través del oleoducto del Adriático que atraviesa Croacia, cuyo Ministerio de Economía ha afirmado que su oleoducto podría transportar más petróleo a Hungría y Eslovaquia, pero que no debería ser crudo ruso. (Información de Krisztina Than; reportaje adicional de Pavel Polityuk en Kiev ‌y Jan Lopatka en Praga, edición de Emelia Sithole-Matarise y Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)