Hungría descarta involucrarse en el conflicto en Ucrania: "Esta no es nuestra guerra"

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha descartado que el país pueda involucrarse de algún modo en el conflicto en Ucrania pues, dice, no es la guerra de Hungría, si bien ha manifestado la importancia del cese de las hostilidades en Europa del Este.

"El pueblo húngaro no es responsable de esta guerra, el pueblo húngaro no puede hacer nada por el estallido de la guerra. El pueblo húngaro no quería esta guerra", ha manifestado Szijjarto, según recoge 'Magyar Nemzet'.

"Esta no es nuestra guerra, ni siquiera queremos involucrarnos, tenemos que quedarnos fuera de esta guerra (...) Esta es la decisión del pueblo húngaro", ha aseverado el ministro de Exteriores, aludiendo en este punto a los últimos resultados electorales.

Szijjarto ha reaccionado así a las palabras de su homóloga germana, Annalena Baerbock, quien en la última Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa habría subrayado la importancia de que el bloque europeo actuara de forma conjunta y sin culparse entre sí.

De hecho, el ministro húngaro ha señalado que la comunidad internacional debería apostar por el discurso político encaminado hacia alcanzar la paz, y evitar por tanto medidas que puedan provocar que la guerra en Ucrania se prolongue en el tiempo.

Para Szijjarto, cuanto más dure la guerra, más sufrimiento habrá que soportar, más muertes habrá que presenciar y más desplazamientos se registrarán en Europa, todo ello sumado a un empeoramiento de las condiciones económicas y del suministro energético.

Las declaraciones del representante diplomático húngaro se dan apenas un día después de que Alemania haya desbloqueado el envío a Ucrania de carros de combate modelo Leopard. Estados Unidos, por su parte, confirmó también el suministro de más de una treintena de tanques Abrams.

