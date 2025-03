Hungría dice que envíos de crudo por oleoducto druzhba fueron suspendidos tras ataque con dron

BUDAPEST, 11 mar (Reuters) - El envío de crudo a través del oleoducto Druzhba fue suspendido tras el ataque de un dron ucraniano a una estación de medición, según afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un video publicado en Facebook.

"Debido al ataque con drones de anoche, se han suspendido los envíos de crudo a Hungría a través del oleoducto de Druzhba", afirmó Szijjarto.

"Acabo de hablar con el viceministro de Energía de Rusia, que me ha dicho que, debido al ataque, ahora no es posible realizar envíos, pero que se están realizando obras y, si no ocurre nada extraordinario, a última hora de la tarde o a primera hora de la noche podrán reanudarse los envíos de crudo a Hungría", añadió.

El operador ruso de oleoductos Transneft no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Hungría importa la mayor parte de su crudo a través del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso a través de Bielorrusia y Ucrania hasta Hungría y también Eslovaquia.

(Reporte de Krisztina Than y Anita Komuves; editado en español por Carlos Serrano)