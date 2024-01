BUDAPEST, 18 ene (Reuters) - Suecia no ha hecho nada para aumentar la confianza en su idoneidad para ingresar en la OTAN, y ha dado la impresión de que la adhesión a la alianza no es una prioridad para el país, afirmó el jueves un asesor del primer ministro húngaro.

Suecia solicitó su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en mayo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, pero el proceso de adhesión, que requiere de la aprobación de todos los miembros actuales, se ha visto frenado por Turquía y Hungría.

La ratificación lleva más de un año varada en el Parlamento húngaro, con los nacionalistas gobernantes del primer ministro Viktor Orban diciendo que no hay amenaza para la seguridad de Suecia y citando lo que ellos llaman acusaciones suecas indebidas de que han erosionado la democracia en Hungría.

Suecia "no está dando ningún paso para reforzar la confianza con el fin de que nuestra relación se convierta en una de aliados y amigos", declaró en una rueda de prensa Gergely Gulyas, jefe de gabinete de Orban. "Esta relación es de aliados legalmente ahora mismo, pero no puede considerarse amistosa, por lo que tengo que concluir que no es una prioridad para Suecia entrar rápidamente en la OTAN hoy".

El Ministerio de Relaciones Exteriores sueco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Gulyas sugirió que el ministro de Relaciones Exteriores o el primer ministro sueco deberían "ponerse en contacto y preguntar qué preocupaciones tiene el parlamento húngaro" sobre la adhesión de Suecia a la OTAN.

En respuesta a la pregunta de un periodista, dijo que Hungría quería evitar ser el último país en ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN, pero "probablemente no lo conseguiremos sin la ayuda de Suecia. ¿Por qué debería ser importante para mí si no lo es para Suecia?".

El gobierno de Orban, que mantiene cálidos lazos con Rusia pese a la invasión de Ucrania, ha prometido en repetidas ocasiones que no será el último en ratificar la candidatura del país nórdico. El Parlamento húngaro, actualmente en receso invernal, reanudará su trabajo hacia mediados de febrero.

