Hungría dice que Zelenski "está perdiendo la cabeza" tras comentario sobre drones

KIEV, 26 sep (Reuters) - Los drones de reconocimiento que violaron el espacio aéreo ucraniano podrían haber volado desde Hungría para comprobar el potencial industrial de las zonas fronterizas occidentales, dijo el viernes el presidente Volodímir Zelenski, lo que provocó una burlona reprimenda de Budapest.

"El presidente Zelenski está perdiendo la cabeza por su obsesión antihúngara. Ahora está empezando a ver cosas que no existen", dijo el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, en la red social X.

El mandatario ucraniano había citado una evaluación militar preliminar de la actividad de los drones. No dijo cuándo se habían avistado los drones de reconocimiento concretos sobre la región fronteriza.

"He ordenado que se verifique toda la información disponible y que se informe urgentemente de cada incidente registrado", dijo Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram tras reunirse con el alto mando militar ucraniano.

Hungría es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, dos organizaciones aliadas de Kiev en la guerra de Rusia en Ucrania, pero las relaciones entre Kiev y Budapest han sido a menudo tensas.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se ha mostrado escéptico sobre la ayuda militar occidental a Ucrania y ha mantenido unas relaciones más cordiales con el presidente ruso, Vladimir Putin, que otros Estados miembros de la OTAN y la UE.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que Kiev prohibió la entrada a tres militares húngaros de alto rango, en respuesta a una medida similar previa de Hungría.

En Ucrania viven unas 150.000 personas de etnia húngara, la mayoría en la región de Transcarpacia, en la frontera con Hungría. Budapest y Kiev se han enfrentado a menudo por los derechos lingüísticos de esta comunidad. (Reporte de Olena Harmash y Anita Komuves; editado en español por Carlos Serrano)