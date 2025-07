Hungría: El TPI remite a Hungría a su órgano supervisor por no haber detenido a Netanyahu pese a la orden de arresto

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha concluido que Hungría ha incumplido sus obligaciones internacionales al no ejecutar la orden de arresto emitida contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su visita a Budapest en abril, por lo que ha remitido el caso a la Asamblea de los Estados Partes, órgano de supervisión administrativa y cuerpo legislativo. "La Sala (de Cuestiones Preliminares) concluye que Hungría incumplió sus obligaciones internacionales en virtud del Estatuto (de Roma) al no ejecutar la solicitud del tribunal de arresto provisional de Netanyahu mientras se encontraba en territorio húngaro entre el 3 y el 6 de abril, y remite el asunto (...) a la Asamblea de los Estados partes a través del presidente del tribunal (Nicolas Guillou)", reza el fallo. En este sentido, ha considerado que la remisión a la Asamblea "es necesaria" para adoptar las medidas "oportunas para garantizar que los Estados parte cumplan con sus obligaciones ante el Tribunal y que no se pierdan igualmente futuras oportunidades de arresto y entrega en esta y otras situaciones". Según ha indicado, Budapest, que "no ha presentado ninguna justificación válida para su incumplimiento de las obligaciones estatutarias, ha "impedido al tribunal ejercer una importante facultad y una función fundamental, como es asegurar la comparecencia del sospechoso ante la corte". Asimismo, se ha referido a la decisión del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de abandonar el TPI --anuncio realizado en plena visita de Netanyahu--, sosteniendo que las obligaciones "no pueden ignorarse simplemente" por su retirada, mientras que ha recordado que esta se hará efectiva el 2 de junio de 2026, por lo que actualmente "Hungría sigue sujeta al Estatuto". Por último, la Sala ha dicho ser consciente de que "ya no existe la oportunidad de Hungría de detener provisionalmente a Netanyahu y de que las nuevas consultas" entre las autoridades húngaras y el TPI sobre el asunto "podrían ser inútiles a la luz de la decisión" de Budapest de retirarse del Estatuto de Roma. Orbán explicó que su Gobierno había decidido sacar al país del TPI porque considera que se ha convertido en "un tribunal político", un alegato pronunciado en presencia de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad vinculados a la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. La salida de un país del TPI no le exonera de las obligaciones contraídas durante el tiempo en que formó parte. Hungría no tenía potestad para desoír de manera unilateral mandatos emanados de La Haya, como es el caso de Netanyahu. Israel no es miembro del tribunal y rechaza categóricamente las acusaciones.