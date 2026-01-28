Hungría imputa al alcalde de Budapest por su papel en la marcha prohibida del Orgullo LGBTQ+

BUDAPEST, 28 ene (Reuters)

Los fiscales húngaros han presentado cargos contra el alcalde liberal de Budapest, Gergely Karacsony, por su papel en la organización de una manifestación a favor de los derechos del colectivo LGBTQ+, y pretenden imponerle una multa sin celebrar un juicio, según informaron el miércoles. Decenas de miles de manifestantes desfilaron por Budapest el pasado junio a pesar de la prohibición policial, convirtiendo la marcha del Orgullo en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años contra el primer ministro nacionalista Viktor Orban.

Según la fiscalía, Karacsony violó la ley al organizar y dirigir una reunión prohibida.

"La fiscalía del distrito ha propuesto que el tribunal imponga una multa al acusado mediante una orden penal, sin celebrar un juicio", dijeron.

Karacsony había intentado eludir la prohibición inscribiendo la marcha del Orgullo como acto municipal, para lo que alegó que no necesitaba permiso.

Sin embargo, la policía lo prohibió, alegando que entraba en el ámbito de la ley de protección de la infancia. Al final, la marcha se celebró pacíficamente.

"Pasé de ser un orgulloso sospechoso a un orgulloso acusado. Porque parece que este es el precio que hay que pagar en este país si defendemos nuestra libertad y la de los demás", escribió Karacsony en su página oficial de Facebook el miércoles.

El Gobierno de Orban no ha dejado de recortar los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la última década, y los diputados aprobaron en marzo de 2025 una ley que permite prohibir las marchas del Orgullo con el argumento de proteger a los niños.

Los críticos afirman que esta medida forma parte de una ofensiva más amplia contra las libertades democráticas de cara a las elecciones del 12 de abril, en las que Orban se enfrenta a su reto más difícil en 16 años.

Según la mayoría de los sondeos, el partido de centro-derecha Tisza aventaja al Fidesz de Orban en nueve o doce puntos. (Información de Anita Komuves; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)