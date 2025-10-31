Hungría informa de un brote de gripe aviar en una granja, según la OMSA

PARÍS, 31 oct (Reuters) -

Hungría notificó un brote de gripe aviar de alta patogenicidad con el virus del subtipo H5N1 en una granja de patos de engorde, según informó el viernes la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en un momento en que Europa se enfrenta a un rápido repunte estacional de la enfermedad, mortal para las aves. La propagación de la gripe aviar ha suscitado preocupación entre los Estados y el sector avícola después de que en los últimos años arrasara bandadas de todo el mundo, lo que interrumpió la oferta, disparó los precios de los alimentos y aumentó el riesgo de contagio a los humanos. El virus H5N1 se detectó en una bandada de 19.700 patos de la ciudad de Szolnok en la que causó la muerte de 725 aves, según informó la OMSA, con sede en París, que citaba un informe de las autoridades húngaras. Los patos restantes fueron sacrificados por precaución. (Información de Sybille de La Hamaide, edición de Gus Trompiz; edición en español de Jorge Ollero Castela)