Hungría no repatriará a ucranianos en edad de combatir: "No permitiremos que los envíen a la muerte"

El Gobierno de Hungría ha asegurado este lunes que no accederá a repatriar a ucranianos en edad de combatir, una posibilidad que se desliza de la ultima ley de movilización aprobada por Kiev en un contexto marcado por la falta de rotación en el frente ucraniano de la guerra contra Rusia.

"Hungría no extraditará refugiados a Ucrania. No investigaremos si, según los ucranianos, la persona está reclutada o no. Basados en humanidad básica, no permitiremos que los envíen a la muerte", ha manifestado el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjen, según recoge la cadena ATV.

Semjen ha garantizado que "cada refugiado de Ucrania está completamente seguro" en Hungría, y ha recalcado que aquellos que abandonaron sus hogares rumbo a territorio húngaro huyendo de la guerra "están a salvo" y en ningún caso serán extraditados a Ucrania para ir a la guerra, "donde muere gente".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dio 'luz verde' definitiva hace varias semanas a una nueva ley de movilización que amplía el rango de edad y las condiciones para el reclutamiento de civiles. En ocasiones se ha deslizado la posibilidad de que Kiev ordene el regreso de aquellos emigrantes en edad de combatir.