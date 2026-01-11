Hungría: Orban abre la carrera electoral apoyado por Meloni y Salvini

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Orbán agradece a los líderes que aparecen en un video en su apoyo.

Entre ellos, también están la premier italiana, Giorgia Meloni, y el vicepremier, Matteo Salvini, quienes confían en el video su aliento.

"Juntos defendemos una Europa que respeta la soberanía nacional y está orgullosa de sus raíces culturales y religiosas.

Dios los bendiga a todos", es el saludo de la primera ministra.

"Si quieres la paz, vota Fidesz. Y adelante, hacia la victoria", exhorta, por su parte, el ministro de Infraestructura de la Liga, aliado de Orbán en el Parlamento Europeo en el grupo de los Patriotas.

En el video también desfilan la francesa Marine Le Pen, la líder alemana del AFD, Alice Weidel, el jefe español de Vox, Santiago Abascal, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente argentino, Javier Milei. (ANSA).