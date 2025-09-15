Hungría: Orbán acusa a Suecia de permitir que el crimen organizado use a menores de edad como "asesinos"

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los primeros ministros de Hungría y de Suecia, Viktor Orbán y Ulf Kristersson, se han enzarzado en redes sociales, después de que el primero publicara un vídeo en el que cuestionaba que el Gobierno sueco diera lecciones sobre el Estado de derecho cuando el crimen organizado utiliza a niños como "asesinos".

"El crimen organizado explota a niños suecos como asesinos, sabiendo que el sistema no los condenará", dice Orbán, citando un artículo del diario alemán 'Die Welt'.

"Un país que antes era conocido por su orden y seguridad ahora se derrumba", ha asegurado, apostillando que "el pueblo sueco merece algo mejor".

Su homólogo sueco no ha tardado en responder y se ha referido a estas declaraciones como "mentiras escandalosas", si bien ha dicho no estar sorprendido por el hecho de quién las pronuncia, un "hombre que está desmantelando el Estado de derecho en su propio país" y que "está desesperado ante las próximas elecciones" en Hungría.

Lejos de dar por concluido el asunto, Orbán ha vuelto a insistir en sus críticas en otro mensaje en X en el que ha asegurado que el "débil gobierno" y el "abandono de los valores tradicionales" ha propiciado en Suecia "el arraigo de la barbarie".

"Bandas criminales utilizan a niñas menores de edad como instrumentos de asesinato", ha incidido Orbán, quien ha asegurado sentirse preocupado por Suecia, un país "amigo" formado por un pueblo "grande y noble".