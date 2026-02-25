Hungría, Orbán muy atrás en las encuestas

La encuesta, realizada entre el 18 y el 23 de febrero y publicada por el portal hvg.hu, indica una clara ventaja para el partido liderado por Péter Magyar.

Entre los votantes decididos, Tisza se dispara hasta el 55%, frente al 51% de enero, ampliando la diferencia con Fidesz a 20 puntos. El partido gobernante, por otro lado, sufre una caída de cuatro puntos porcentuales, pasando del 39% al 35% en tan solo un mes.

Si se analizan los datos de toda la población, que también incluyen a los votantes indecisos y a los que no votan, la diferencia se reduce, pero se mantiene clara: 42% para Tisza frente al 31% para Fidesz.

Entre los demás partidos, el único que está cerca del umbral del 5% es el ultraderechista Mi Hazánk (Movimiento Nuestra Patria), que ha ganado un punto porcentual desde enero, alcanzando el 6% (ANSA).