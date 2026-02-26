Hungría: OSCE inicia misión de observación electoral

La misión está dirigida por Eoghan Murphy y compuesta por un equipo de 15 expertos internacionales con sede en Budapest.

Además, 18 observadores a largo plazo se desplegarán por todo el país a partir del 7 de marzo, mientras que 200 observadores a corto plazo llegarán varios días antes de la fecha de las elecciones. Los expertos del equipo principal y los observadores a largo plazo provienen de 26 Estados de la OSCE.

"Nuestros observadores a largo plazo llegarán pronto a Hungría y estarán presentes en todo el país, desde grandes ciudades hasta pequeñas aldeas, observando de cerca el proceso antes, durante y después de la votación. A más de reunirse con las autoridades electorales, también hablarán con candidatos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación para comprender plenamente los aspectos más importantes de las elecciones", declaró Eoghan Murphy.

La misión supervisará de cerca todos los aspectos clave de las elecciones, como la campaña (incluidas las redes sociales), su financiación, la labor de la administración electoral a nivel nacional, regional y local, y el marco jurídico.

"Como siempre, nuestra misión es totalmente independiente e imparcial. Su evaluación de las elecciones se basa en una metodología consolidada, desarrollada por la OIDDH a lo largo de 30 años y perfeccionada constantemente en respuesta a la evolución del panorama electoral", concluyó Murphy. (ANSA).