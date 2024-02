BUDAPEST, Hungría (AP) — Una delegación bipartidista de senadores estadounidenses realizó una visita oficial a la capital de Hungría el domingo y pidió al gobierno de ese país que apruebe inmediatamente la solicitud de Suecia de unirse a la OTAN.

Hungría es el único de los 31 miembros de la alianza atlántica que no ha ratificado la candidatura de Suecia. El gobierno húngaro enfrenta una presión cada vez mayor para actuar después de retrasar la medida más de 18 meses. Si Budapest no autoriza el ingreso, los suecos no pueden ingresar a la OTAN, ya que para admitir a un nuevo país se requiere una aprobación unánime.

Los senadores visitantes anunciaron que presentarían una resolución conjunta al Congreso para condenar el presunto retroceso democrático en Hungría, e instaron al gobierno del primer ministro Viktor Orbán a levantar su bloqueo a la integración de Suecia a la alianza transatlántica.

“Con la incorporación, Hungría y su primer ministro estarán prestando un gran servicio a las naciones amantes de la libertad en todo el mundo”, declaró el senador republicano Thom Tillis durante una conferencia de prensa en la embajada de Estados Unidos en Budapest.

La resolución, reportada en primera instancia por The Associated Press el domingo por la mañana, fue redactada por Tillis y la senadora demócrata Jeanne Shaheen. En la delegación que acudió a Budapest también estaba el senador demócrata Chris Murphy.

Shaheen dijo que era “decepcionante” que ningún miembro del gobierno húngaro hubiera aceptado las invitaciones para reunirse con la delegación, pero se mostró “esperanzada y optimista” de que la adhesión de Suecia se someta a ratificación cuando los legisladores húngaros vuelvan a reunirse el 26 de febrero.

Murphy dijo que la negativa del gobierno de Orbán a reunirse con ellos era “extraña y preocupante”, pero que la responsabilidad de impulsar la votación recaía en el veterano mandatario.

“Sabemos lo suficiente de la política aquí como para saber que si el primer ministro Orbán quiere que esto ocurra, entonces el Parlamento puede avanzar”, dijo.

El senador demócrata Ben Cardin, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, planteó este mes la posibilidad de imponer sanciones a Hungría por su conducta, y calificó a Orbán de ser “el miembro menos confiable de la OTAN”.

En la resolución, obtenida por la AP, los senadores subrayan “el importante papel que Hungría puede tener en la seguridad europea y transatlántica”, pero ponen de relieve su incumplimiento de promesas anteriores de no ser el último aliado de la OTAN en aprobar el ingreso de Suecia.

Hungría, dice la resolución, “no se ha unido a todos los demás Estados miembros de la OTAN para aprobar la adhesión de Suecia a la OTAN, incumpliendo el compromiso de no ser el último en aprobar dicha adhesión y poniendo en riesgo la seguridad transatlántica en un momento clave para la paz y la estabilidad en Europa”.

Pero en un discurso sobre el estado de la nación pronunciado el sábado en Budapest, Orbán indicó que el poder legislativo húngaro podría ceder pronto.

Orbán, un nacionalista acérrimo que encabeza Hungría desde 2010, ha dicho que está a favor de que Suecia forme parte de la OTAN, pero que los legisladores de su partido siguen sin estar convencidos debido a las “mentiras descaradas” de los políticos suecos sobre el estado de la democracia húngara.