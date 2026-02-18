Hungría suspende envíos de diésel a Ucrania por interrupción del suministro de petróleo ruso

BUDAPEST, Hungría (AP) — Hungría ha suspendido sus envíos de diésel a la vecina Ucrania hasta que se resuelvan las interrupciones del suministro de petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano, manifestó el miércoles el ministro de Exteriores húngaro

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han visto interrumpidos desde el 27 de enero, después de lo que, según autoridades ucranianas, fueron ataques rusos que dañaron el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso hacia Europa Central

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania —sin aportar pruebas— de retrasar deliberadamente los suministros

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que la interrupción de las entregas de petróleo fue “una decisión política tomada por el propio presidente ucraniano”

Ucrania ha negado esas acusaciones

Szijjártó añadió que Hungría cuenta con reservas de petróleo suficientes para más de tres meses y que su seguridad energética estaba garantizada

Mientras casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energéticos rusos, Hungría —miembro de la Unión Europea y de la OTAN— ha mantenido e incluso incrementado su suministro de petróleo y gas rusos desde que Moscú inició su guerra en Ucrania en febrero de 2022

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, ha sostenido durante mucho tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que adoptar energéticos procedentes de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan

Considerado ampliamente como el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, Orbán se ha opuesto con firmeza a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión y ha arremetido contra los intentos de afectar los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra

Ante lo que promete ser la elección más difícil de sus últimos 16 años en el poder, Orbán ha lanzado una agresiva campaña antiucraniana y anti-Unión Europea, con la que busca convencer a los votantes de que el país vecino supone un riesgo existencial para Hungría y de que él es el único garante de su seguridad

Tras la interrupción de los suministros de petróleo del Druzhba a finales de enero, el gobierno de Hungría pidió a la vecina Croacia que permitiera que el petróleo ruso entregado por mar se bombeara a refinerías de Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Adria

El ministro de Economía de Croacia, Ante Šušnjar, ha dicho que su país no permitiría que se pusieran en riesgo los suministros energéticos en Europa Central, pero rechazó la solicitud de Hungría

En un mensaje publicado el lunes en X, Šušnjar señaló que ya “no quedan excusas técnicas para seguir atados al crudo ruso para ningún país de la Unión Europea”

“Un barril comprado a Rusia puede parecer más barato para algunos países, pero ayuda a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano”, escribió

