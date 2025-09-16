Hungría. Trump retira las restricciones de visados a Hungría en un nuevo gesto a Orbán

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha suavizado de nuevo las normativas de visado para ciudadanos húngaros, con una reforma que revierte las medidas adoptadas por la Administración de Joe Biden y que representa un nuevo gesto político del actual presidente norteamericano, Donald Trump, a su aliado Viktor Orbán.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ha anunciado este martes que los visados a los húngaros recuperarán el periodo de validez de dos años, el doble que en la actualidad, y permitirán múltiples entradas a territorio estadounidense y no sólo una.

Los cambios entrarán en vigor el 20 de septiembre y, según la secretaria adjunta de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, reconocen que las autoridades de Hungría han respondido a los requisitos de seguridad planteados desde Washington.

"Al igual que el presidente Trump, el primer ministro Orbán está comprometido con mantener seguras las fronteras y vigilar quién entra en su país", ha resaltado McLaughlin, en un comunicado en el que ha subrayado también la "fuerte alianza de seguridad" entre los dos países.

En este sentido, ha afirmado que "cuando las naciones protegen sus fronteras, hacen de todo el mundo un lugar más seguro", por lo que "deberían ser recompensados".