Hunter biden demanda a fox news por una miniserie sobre un simulacro de juicio

Por Jack Queen

1 jul (Reuters) -

El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, demandó el lunes al canal de noticias conservador Fox News por publicar fotos y vídeos suyos desnudo en un programa ficticio de "simulacro de juicio" centrado en sus negocios en el extranjero.

Hunter Biden alega que Fox violó una ley del estado de Nueva York que prohíbe la publicación de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, por enriquecimiento injusto e imposición intencionada de angustia emocional.

Fox emitió "The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People" en su plataforma de streaming Fox Nation en octubre de 2022, pero posteriormente lo retiró bajo amenaza de demanda por parte de los abogados de Biden.

Fox News dijo en un comunicado que su cobertura de Hunter Biden y las investigaciones sobre su conducta han sido precisas y están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"Esta demanda, motivada enteramente por razones políticas, carece de fundamento", dijo Fox, añadiendo que solo retiró el programa por precaución.

Los abogados de Biden no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

La serie presentaba un juicio ficticio contra Hunter Biden por soborno y actividades ilegales de lobby en el extranjero, delitos por los que nunca ha sido acusado.

Biden fue condenado en junio por cargos federales de posesión de armas y se enfrenta a un juicio en septiembre por presuntos delitos fiscales. (Reporte de Jack Queen; edición en español de Javier López de Lérida)

