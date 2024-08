Hunter Biden habría pedido al gobierno de EEUU que apoyara a la empresa de gas ucraniana Burisma

WASHINGTON (AP) — Hunter Biden pidió apoyo al embajador de Estados Unidos en Italia en relación con un proyecto energético que una empresa de gas ucraniana estaba llevando a cabo mientras su padre era vicepresidente, según el periódico The New York Times.

Hunter Biden, hijo del ahora presidente Joe Biden, escribió una carta al embajador en 2016 solicitando apoyo para Burisma, empresa que había estado trabajando en un proyecto geotérmico en Italia, informó el periódico, mencionando registros y entrevistas recientemente publicados.

En ese momento, Hunter Biden era uno de los integrantes de la junta directiva de Burisma, la cual estaba enfrentando dificultades para obtener la aprobación regulatoria para el proyecto, dijo al periódico un empresario involucrado en el proyecto.

Es probable que la revelación aumente las críticas de los republicanos en torno a los negocios de Hunter Biden en el extranjero, los cuales han estado en el centro de las investigaciones del Partido Republicano sobre la familia del presidente. El informe se produce semanas antes de que Hunter Biden sea juzgado por no haber pagado impuestos por el dinero que recibió de Burisma y otros negocios en el extranjero.

Los fiscales indicaron la semana pasada en documentos judiciales que quieren presentar pruebas en el juicio sobre otros negocios de Hunter Biden, incluido un acuerdo con un empresario rumano que intentaba “influir en la política del gobierno estadounidense” durante el mandato de Joe Biden como vicepresidente.

El abogado de Hunter Biden dijo que la petición que su cliente le hizo al embajador en nombre de Burisma era una “adecuada” y que había solicitado a “varias personas” que le ayudaran a organizar una reunión para presentar a los directivos de Burisma al presidente de la región italiana de Toscana.

“No se produjo ninguna reunión, no se materializó ningún proyecto, no se solicitó nunca nada en Estados Unidos y únicamente se solicitó una presentación en Italia”, declaró el abogado Abbe Lowell.

Según The New York Times, los registros dejan entrever que los funcionarios de la embajada se mostraron incómodos con la petición de Hunter Biden. Un funcionario escribió: “Quiero cuidarme de no prometer demasiado”.

Un vocero de la Casa Blanca dijo al periódico que Joe Biden no sabía, cuando fungía como vicepresidente, que su hijo se había puesto en contacto con la embajada de Estados Unidos en Italia en nombre de Burisma.

AP