Huracán Erin, de categoría 4, sigue intensificándose, según el NHC
- 1 minuto de lectura'
16 ago (Reuters) - El huracán Erin, que es el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico y se ha convertido en un peligroso huracán de categoría 4, ha seguido intensificándose rápidamente, informó el sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
La tormenta se encuentra actualmente a 120 millas (193 km) al noreste de Anguila, con vientos máximos sostenidos de 233 kph.
Las marejadas generadas por Erin afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana, dijo el NHC.
Las marejadas se extenderán a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de los Estados Unidos a principios de la próxima semana, añadió.
Se espera que Erin produzca zonas de fuertes lluvias hasta el domingo en el norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, dijo el Centro.
(Reporte de Rishabh Jaiswal y Preetika Parashuraman en Bengaluru. Edición de Tomasz Janowski)
