Huracán Erin degradado a categoría 3, pero crecerá de nuevo
La primera tormenta de la temporada se dirige al Caribe
Erin, el primer huracán de lo que se prevé una temporada atlántica particularmente intensa, se fortaleció brevemente hasta convertirse en una tormenta "catastrófica" de categoría 5 antes de que sus vientos se debilitaran.
Los meteorólogos no esperan que toque tierra en su trayectoria proyectada, pero hay alertas de tormenta tropical vigentes para el sureste de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.
El huracán Erin se encontraba a unos 400 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico, con vientos de hasta 205 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami.
"Se pronostica que el ojo de Erin pasará al este y noreste de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de Bahamas esta noche y hasta el lunes", indicó el NHC en su último informe. (ANSA).
