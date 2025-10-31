Huracán Melissa devasta la histórica ciudad portuaria de Black River en Jamaica

BLACK RIVER, Jamaica (AP) — El camino desde la capital de Jamaica hasta la ciudad costera de Black River era conocido por su exuberante bosque de bambú que formaba un túnel natural y producía un brillo turquesa bajo el sol radiante.

Pero el jueves, sus famosos tallos de bambú yacían esparcidos y destrozados a lo largo del camino tras el paso del huracán Melissa, lo que obligó a los soldados jamaicanos a cortarlos con machetes para reabrir parcialmente la ruta principal hacia Black River, descrito por el gobierno como el “epicentro” de la tormenta.

Melissa tocó tierra el martes, justo al oeste de la ciudad, dejando sin techos hasta el 90% de todas las estructuras en Black River mientras rompía líneas eléctricas y derribaba estructuras de concreto.

Uno de los huracanes atlánticos más fuertes en tocar tierra, a Melissa se le atribuyen al menos 19 muertes en Jamaica y 31 en la cercana Haití.

En las ruinas de Black River, la gente luchaba en busca de ayuda.

“La gente tiene hambre”, dijo Monique Powell mientras vigilaba un paquete de comestibles y artículos para el hogar para ella y un grupo de residentes de Greenfield, una de las muchas comunidades devastadas por el huracán en las afueras de Black River.

Varios helicópteros sobrevolaban comunidades aisladas, lanzando alimentos mientras las cuadrillas se apresuraban a reabrir las carreteras.

“No han sido olvidados”, afirmó Daryl Vaz, ministro de energía y transporte.

Más del 60% de Jamaica sigue sin electricidad y casi la mitad de sus sistemas de agua están fuera de servicio.

Una gran cantidad de personas agotadas por la tormenta y desesperadas por ayuda acudió a los establecimientos de alimentos en Black River que regalaban sus productos.

Muchos de los artículos se habían empapado y dañado cuando los feroces vientos de la tormenta de categoría 5 atravesaron los edificios y provocaron oleadas de mar de 5 metros que chocaban con estructuras envejecidas.

Lo que quedó fue una mezcla maloliente y resbaladiza de barro, arena y agua de mar que cubría autos destrozados y fragmentos de edificios esparcidos por las estrechas calles de la ciudad.

“Todo se ha ido”, dijo Michelle Barnes mientras ella y su hija de 13 años obtenían su parte de las donaciones.

A lo largo de las calles fangosas y estrechas de la histórica ciudad costera, asfixiada por los escombros, hombres, mujeres y niños caminaban rápidamente cargando bolsas, algunos con cajas o cualquier recipiente que pudieran encontrar, llenos de suministros de ayuda, equilibrándolos sobre sus cabezas.

Mientras tanto, adolescentes y hombres transportaban bolsa tras bolsa de suministros en motocicletas y bicicletas bajo el sol abrasador de la tarde.

“Mi techo se ha ido e incluso las ventanas”, dijo Sadique Blair mientras intentaba refugiarse del implacable sol.

Un puerto histórico arrasado

Nombrada en honor a uno de los ríos más largos de Jamaica, Black River es una de las ciudades más antiguas de la isla y la primera en tener electricidad, según el National Heritage Trust de Jamaica.

Black River se convirtió en la capital de la jurisdicción sureña de St. Elizabeth a finales de la década de 1770 y sirvió como un bullicioso puerto marítimo hasta el siglo XX. Con los años, ciudades cercanas como Santa Cruz y Junction reemplazaron lentamente a Black River como el centro comercial en la región agrícola de Jamaica.

Algunas personas se preguntaban si la tormenta era una oportunidad para que Black River se reconstruyera y recuperara su antigua gloria como lugar de comercio, que se había desvanecido con el tiempo.

Con lágrimas en los ojos, Marcia Green miraba los escombros de lo que alguna vez fue su salón de peluquería.

“Todo ha sido destruido”, dijo. “Acababa de comprar algunos equipos y accesorios nuevos porque estaba a punto de mudarme a un nuevo sitio para reavivar mi negocio. Pero no queda nada.”

Para muchos habitantes de la jurisdicción suroeste, es una doble dosis de desastre.

En julio de 2024, las bandas exteriores del huracán Beryl azotaron la costa sur de Jamaica. Las comunidades costeras de las jurisdicciones sureñas de Clarendon, Manchester y St. Elizabeth fueron las más afectadas, y muchas personas aún se estaban reponiendo cuando golpeó el huracán Melissa.

Un rastro de muertes

En la reciente tormenta, varias de las 19 muertes reportadas en Jamaica ocurrieron en la jurisdicción de St. Elizabeth, según la policía.

En la cercana Haití, las autoridades reportaron al menos 31 personas muertas y 21 más desaparecidas, principalmente en la región sur del país.

Más de 15.800 personas también permanecían en refugios.

La Agencia de Protección Civil de Haití dijo que el huracán provocó la muerte de al menos 20 personas, entre ellas 10 niños, en Petit-Goâve, donde más de 160 viviendas resultaron dañadas y otras 80 quedaron destruidas.

No se reportaron muertes en Cuba, donde la Defensa Civil evacuó a más de 735.000 personas en la parte oriental de la isla antes de que la tormenta tocara tierra en las primeras horas del miércoles.

Las autoridades cubanas reportaron pérdidas de techos, líneas eléctricas y cables de telecomunicaciones de fibra óptica, así como cortes en carreteras, comunidades aisladas y grandes pérdidas en plantaciones de plátano, yuca y café.

Muchas comunidades seguían sin electricidad, internet y servicio telefónico.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, con vientos máximos de 295 km/h (185 mph). Igualó los récords de fuerza de huracanes atlánticos que tocan tierra, tanto en velocidad del viento como en presión barométrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.