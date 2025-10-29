LA NACION

Huracán Melissa provoca inundaciones de calles y casas en Cuba

El poderoso huracán Melissa, que tocó tierra en el este de Cuba este miércoles, provocó daños e inundaciones en casas y calles de la provincia de Santiago de Cuba, informó...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Huracán Melissa provoca inundaciones de calles y casas en Cuba
Huracán Melissa provoca inundaciones de calles y casas en Cuba

El poderoso huracán Melissa, que tocó tierra en el este de Cuba este miércoles, provocó daños e inundaciones en casas y calles de la provincia de Santiago de Cuba, informó un equipo de AFP en el lugar.

El huracán, que llegó a la isla con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, inundó casas y calles y derribó árboles, postes y cables del tendido eléctrico en Santiago de Cuba, constató un periodista de AFP.

La tormenta también rompió cristales, paneles y otras estructuras de un hotel en el que se alojan periodistas, que aún permanecen en el interior del edificio por los fuertes vientos.

bur-mel/dga

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Cómo lo hizo? Norrie tiró magia a una mano y eliminó de París a Alcaraz, que puede perder el Nº 1
    1

    Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo

  2. El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es hombre
    2

    El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre

  3. La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner y allanó el camino para el inicio del juicio
    3

    Causa Cuadernos: la Corte rechazó recursos de Cristina Kirchner, De Vido y un grupo de empresarios y allanó el camino para el inicio del juicio oral

  4. El basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
    4

    “Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística

Cargando banners ...