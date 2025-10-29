Huracán Melissa se degrada a categoría 3 antes de tocar tierra en Cuba (NHC)

El poderoso huracán Melissa se debilitó a categoría 3 poco antes de golpear el miércoles las costas del este de Cuba, después de asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales a Jamaica, declarada "zona de desastre" por las autoridades.

Este poderoso ciclón se aproxima a la provincia de Santiago de Cuba con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 205 km/h y con ráfagas más fuertes, informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH). "Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba".

Melissa, que horas antes se había fortalecido a categoría 4, ha provocado diez muertes: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

