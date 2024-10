Huracán Milton interrumpe planes de Yom Kipur para judíos en Florida

Muchos judíos de todo el mundo celebrarán el Yom Kipur con ayuno y oración en sus sinagogas este fin de semana.

Pero para los fieles en Florida, el destructivo huracán Milton ha alterado los planes para observar el Día de la Expiación, el día más sagrado del año en la fe judía —que comienza el viernes por la tarde y pone fin a diez días de arrepentimiento que comenzaron con el Rosh Hashaná el 2 de octubre.

En las zonas amenazadas por las tormentas, los rabinos y sus feligreses pasaron parte de los Días Sagrados — el lapso entre Rosh Hashaná y Yom Kipur — protegiendo sus hogares y sinagogas al tiempo que Milton se agitaba frente a la costa, convirtiéndose en una tormenta de categoría 5. Muchos, aunque no todos, evacuaron, acatando las peticiones voluntarias y órdenes obligatorias, y encontraron protección para los rollos de la Torá de sus sinagogas y para ellos mismos.

Milton azotó la costa del Golfo de Florida el miércoles como ciclón de categoría 3, con ráfagas de viento, fuertes lluvias y tornados. El jueves, la tormenta se movió al este hacia el Océano Atlántico.

El rabino Yitzchok Minkowicz evacuó a la mayor parte de su familia antes de la tormenta, pero decidió aguantar con su hijo, también rabino, en Jabad-Lubavitch del suroeste de Florida, cerca de Fort Myers. El centro acoge a personas desplazadas por la tormenta, incluyendo médicos, socorristas y ancianos que no pueden evacuar.

Es importante estar “con la gente y para la gente” y brindar apoyo emocional y espiritual, afirmó conforme se acercaba la tormenta.

Cerca de la medianoche del jueves, el centro Jabad y el resto del vecindario se quedaron sin electricidad, dijo Minkowicz, lo que los agrega a millones de personas que no la tienen. El centro se salvó de la marejada ciclónica, pero las casas y otros edificios de la zona no, dijo.

“Nuestra necesidad primordial es la energía para poder ayudar a nuestra comunidad y celebrar los servicios de Yom Kipur”, dijo Minkowicz a The Associated Press por correo electrónico el jueves. “Estamos orando para que esto se resuelva lo antes posible”.

El centro planeaba albergar celebraciones de Yom Kipur independientemente de la tormenta. Explicó que fue similar hace dos años, cuando el día santo siguió al gran huracán Ian.

“Yom Kipur es un día en que abres tu alma a Dios y te conectas totalmente con Dios”, aseveró Minkowicz. “Cuando pasas por un huracán, todo lo materialista no es importante. Ya están en esa zona en que están totalmente enfocados en Dios”.

