Huracán rompe racha sin ganar con triunfo ante Banfield en liga argentina

BUENOS AIRES, 4 oct - Huracán rompió una racha de seis partidos sin conocer el triunfo en el torneo Clausura de Argentina tras vencer el sábado 1-0 como local a Banfield y quedó a un punto del líder de su zona.

Con la victoria en la undécima jornada, Huracán llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y se acercó al líder Unión de Santa Fe, que el viernes cayó 2-0 como local ante Aldosivi.

Defensa y Justicia, Barracas Central, Tigre y Estudiantes también suman 16 unidades en un grupo muy disputado en el cual los ocho primeros clasifican a una liguilla por el título junto a equipos de la otra zona.

En el partido jugado en el estadio Tomás Ducó, el gol que le dio la victoria al conjunto dirigido por Frank Kudelka lo anotó Luciano Giménez con un remate de cabeza a los 45 minutos.

Banfield quedó con un hombre menos a los 71 minutos por la expulsión de Gabriel Vega.

"Veníamos con la presión de los resultados y no poder convertir, pero hicimos un gran trabajo, hicimos un gol, y pudimos festejar", dijo Giménez tras la victoria que cortó una racha de cuatro empates y dos derrotas.

Por su parte, San Lorenzo perdió 2-1 como visitante frente a Lanús y quedó en el quinto puesto de la Zona B con 16 puntos, a seis unidades del líder Deportivo Riestra.

Los goles de Lanús los anotaron Sasha Marcich y Walter Bou a los 29 y 53 minutos, mientras que para San Lorenzo descontó el colombiano Diego Herazo a los 78.

En otros partidos del sábado, Atlético Tucumán ganó 2-0 como local a Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 en su visita a Sarmiento de Junín, mientras que San Martín e Instituto empataron 0-0. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)