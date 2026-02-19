Hutchison pide a Panamá negociar para continuar con operación de puertos en el canal

La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings pidió este jueves al gobierno panameño negociar para seguir operando dos puertos en el canal de Panamá, después de que la justicia anulara la concesión de ambas terminales, anunció un vocero de la empresa.

La justicia panameña anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos desde 1997. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales.

"Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable", dijo Alejandro Kouruklis, vocero de la filial de Hutchison que opera los puertos, en una entrevista en Radio Red.