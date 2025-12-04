Hutíes de Yemen liberan a marineros detenidos desde ataque contra barco en julio

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen liberaron el miércoles a los marineros retenidos desde el ataque a un barco que mató al menos a cuatro personas a bordo y hundió la embarcación.

Los marineros llevaban detenidos en Yemen desde el ataque en julio al barco Eternity C en el Mar Rojo.

Los hutíes, que han estado atacando barcos durante la guerra entre Israel y Hamás, informaron a través de su canal de noticias satelital al-Masirah que Omán había tomado custodia de los marineros, quienes estaban volando hacia el sultanato.

Omán no ha reconocido la liberación. Sin embargo, un jet de la Fuerza Aérea Real de Omán aterrizó más temprano el miércoles en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes, según datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press. Tras el anuncio de los hutíes, el avión fue detectado saliendo del espacio aéreo yemení.

Filipinas declaró el martes que esperaba la liberación de nueve marineros filipinos retenidos por los hutíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Manila describió a los marineros como "retenidos como rehenes por los hutíes" desde el ataque.

Los hutíes no han ofrecido un desglose de las nacionalidades de los liberados. Han dicho que sus fuerzas rescataron a hombres que abandonaron el barco averiado tras el ataque.

Al-Masirah publicó el miércoles una imagen de seis de los hombres, sin expresiones, vistiendo el pañuelo keffiyeh blanco y negro a menudo asociado con los palestinos.

El ataque al buque de carga con bandera liberiana también dejó a 11 personas desaparecidas.

Los hutíes, un grupo respaldado por Irán, han atacado más de 100 barcos con misiles y drones en su campaña, hundiendo cuatro embarcaciones. Los ataques han matado al menos a nueve marineros, después de que un miembro de la tripulación a bordo de un barco atacado, el Minervagracht, muriera de sus heridas en octubre.

Los hutíes han retenido a marineros durante meses en el pasado, y no está claro por qué liberaron a los marineros ahora.

Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego anterior en la guerra en Gaza. Posteriormente, fueron atacados por Estados Unidos hasta que el mandatario norteamericano Donald Trump declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. El actual alto el fuego en la guerra ha visto nuevamente a los hutíes cesar sus ataques.

Mientras tanto, el futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní está en duda después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra la República Islámica en junio, durante la cual Estados Unidos bombardeó tres sitios atómicos iraníes.

El corresponsal Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.