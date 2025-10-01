Hutíes de Yemen reivindican ataque con misil a barco con bandera holandesa en el golfo de Adén

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron el miércoles la autoría de un ataque perpetrado esta semana que dejó un barco de carga de bandera holandesa en llamas y a la deriva en el golfo de Adén, lo que subraya el alcance de su armamento y su campaña contra el transporte marítimo en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

El ataque del lunes al Minervagracht fue el más grave de los cometidos en los últimos meses por los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, en el golfo de Adén, que está a cierta distancia del mar Rojo, donde han hundido cuatro embarcaciones desde noviembre de 2023.

El incidente coincidió además con la nueva ofensiva terrestre israelí en la Ciudad de Gaza, mientras los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en la Franja vuelven a estar en la cuerda floja. Además, Oriente Medio sigue en tensión después de que Naciones Unidas reimpuso sus sanciones a Teherán por su programa nuclear. Los hutíes amenazaron por separado con "emplear todos los medios e instrumentos disponibles" para atacar a varias empresas petroleras estadounidenses.

Los hutíes dispararon un misil de crucero que alcanzó al Minervagracht, afirmó el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree.

Saree acusó a la propietaria del carguero, Spliethoff, con sede en Ámsterdam, de violar “la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada”. En un primer momento, el Centro Conjunto de Información Marítima supervisado por la Marina de Estados Unidos dijo que el Minervagracht no tenía vínculos con Israel, pero en una nota el martes indicó que estaba “revisando las afiliaciones del buque para posibles vínculos con Israel”.

El ataque dejó dos heridos en el mercante, que tenía una tripulación de 19 miembros procedentes de Filipinas, Rusia, Sri Lanka y Ucrania. Se vieron obligados a evacuar el barco después de que el ataque causara daños considerables.

Spliethoff dijo el miércoles que estaba trabajando con “autoridades internacionales y expertos en salvamento para proteger y asegurar el buque”. Una fuerza naval europea que opera en la región, conocida como Operación Aspides, afirmó en la víspera que el Minervagracht estaba en llamas y a la deriva después del rescate de la tripulación.

“Nos gustaría expresar nuevamente nuestra profunda preocupación por el incidente de esta semana, que fue un ataque directo a nuestros marineros inocentes y una violación del derecho a la libre navegación”, señaló la naviera en un comunicado.

Los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra más de 100 barcos y el territorio israelí en respuesta a la guerra en Gaza, alegando que actúan en solidaridad con los palestinos.

Sin embargo, algunos de los objetivos del grupo tenían vínculos débiles o inexistentes con Israel.

El ataque hutí amplía el radio de sus últimos asaltos, ya que el último incidente registrado en un buque comercial en el golfo de Adén antes del Minervagracht ocurrió en agosto de 2024.

La campaña de los rebeldes en los dos últimos años ha alterado el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de la guerra pasaba alrededor de un billón de dólares en mercancías cada año.

Los hutíes detuvieron sus ataques a la navegación y a Israel durante un breve alto el fuego en la guerra. Más tarde, se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de ataques aéreos de varias semanas ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que el republicano declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes.

La campaña hutí contra el transporte marítimo se ha cobrado la vida de al menos ocho marineros y hundió cuatro barcos.

Por otra parte, los hutíes dijeron el miércoles que impusieron sanciones a varias petroleras estadounidenses, incluidas Chevron Corp, ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp., así como a individuos y dos barcos. En el pasado, los rebeldes realizaron afirmaciones similares antes de lanzar ataques.

